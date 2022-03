Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantès d'Alger vous présentent leur programme pour ce rendez-vous annuel qui permet, entre autres, de réfléchir à la situation des femmes et de leurs droits, mais aussi de rendre hommage à celles et ceux qui contribuent à leur amélioration. À cet effet, deux activités sont prévues pour cet événement important. Il s'agit de:

- dimanche 06.03.2022 à 9h, salle Orchidée, hôtel Sofitel - Hamma Garden: conférence-débat sur le thème «L'inclusion économique des femmes, ce levier de croissance incompris» dans le cadre du prochain projet pour l'élaboration d'une stratégie en matière de genre par le Pnud. Cette conférence est organisée en collaboration avec le Cercle d'action et de réflexion autour de l'Entreprise (Care) et comptera sur la participation d'experts en matière de genre et de cadres de divers ministères et du gouvernement algérien. L'accès est libre et les places sont limitées. (Port du masque et respect du protocole sanitaire obligatoires).

- mardi 08.03.2022 à 19h, Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi: Concert avec le duo Elena Gadel et Marta Robles. avec le duo espagnol Elena Gadel (voix) et Marta Robles (Composition, guitare et choeur) intitulé «Las mujeres de mi vida», en français «Les femmes de ma vie». Lors de ce concert, Robles et Gadel nous feront revivre, à la guitare et à la voix, des chansons créées par des femmes qui ont marqué leur vie et leur parcours musical.

Des femmes au discours pointu et révolutionnaire, des femmes qui bousculent à travers leur art. Les deux musiciennes nous feront découvrir un monde magique en racontant des histoires de femmes puissantes et libres. Les chansons suivantes seront interprétées durant cette soirée hommage.

Le prix du billet est fixé à 1000 DA. Point de vente: Théâtre national algérien (TNA) «Mahieddine Bachtarzi». (Horaire:: 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (sauf le vendredi)). Lien billetterie en ligne: https://www.tna.dz/billetterie/produit/concert-les-femmes-de-ma-vie/.

Accès interdit aux enfants de moins de 10 ans