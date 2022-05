Chose promise chose due! Apres plus de deux ans d'attente et un arrêt dû à la pandémie du Coronavirus, Hakim alias «Atelier She» - son adresse aussi sur Instagram-, est revenu à Alger où il nous a fait samedi dernier une très belle déclaration d'amour en mode «Couture»!

L'artiste styliste contemporain a gratifié le bon public d'Alpha Tango studio d'un très beau show dans une ambiance des grands jours, déclinant ainsi sa nouvelle collection et ce, après six mois de préparation. Un mot d'ordre qui semble s'imposer: Le cuir et du vrai cuir façonné et décliné en différentes façons, en robe, en pantalons avec fente et enfin en bustier, un des leitmotivs de la couture de «She» qui signe souvent des modèles en ode à la femme moderne et forte.

Le cuir est là, marié à d'autres matières et tissus pour sublimer le corps de la femme, mais aussi celui... Des hommes! Hakim qui ne fait pas dans la dentelle, s'adresse, en effet, aux deux sexes.

Les hommes, par contre, marcheront pieds nus, a contrario des femmes qui défileront sur des chaussures et sandales bien hautes quand ce ne sont pas des bottes vertigineuses en velours notamment, en complément de tenues qui se veulent déjà hautement sensuelles de par les coupes et la matière. L'on pouvait en effet distinguer une série de pièces des plus originales les unes des autres.

Le cuir dans tous ses états

Le cuir dans tous ses états est venu sublimer les jolies courbes de la femme, mais aussi insuffler cette fausse élégance raffinée chez les hommes... Du cuir, mais du vinyle aussi comme pièce forte sur une variante de modèles, accompagnant soit des jupes ou des robes en satin ou tout en transparence et fluidité, créant à la fois, une harmonie et un contraste dans les textures, on pensera aussi à ce pantalon avec (chelka) qui rappelle le saroual traditionnel algérois ou encore ces ensembles «cropés» en total look monochrome. Du noir, du rose fuchsia et pastel, du vert, mais aussi du marron, ces couleurs tendances du moment étaient bel et bien omniprésentes pour répondre aux goûts de tout le monde.

Un mariage entre le lisse et le brut, le sauvage et le romantique, tels ces accessoires en plumes sur les cheveux qui venaient insuffler une aura d'un autre temps aux jeunes demoiselles en fleurs.

À noter que ce défilé fut pensé différent de ce qu'on voit d'habitude.

Anticonformisme et originalité

Anticonformiste dans sa façon de voir les choses, Hakim a choisi de faire défiler ses mannequins à même le sol, le recouvrir de tapis. Exit aussi le podium où les mannequins se mouvaient généralement en marchant tout droit. Ici les modèles traversent une sorte de couloir en arrondi en passant par toute l'assistance assisse presque en cercle. Au milieu de la scène si l'on puisse dire, trônaient, d'ailleurs, d'énormes sculptures d'art abstrait, oeuvres du grand sculpteur Mustapha Boucetta. L'art, dans tous ses états, se donnait à nous tout en beauté crue.

La danse contemporaine était aussi au rendez-vous grâce à deux mannequins danseurs, à savoir Yasmine Bourouila et Mario, jeune danseur contemporain, originaire d'Oran qui a fait le déplacement jusqu'à Alger rien que pour le défilé et de rentrer immédiatement après chez lui... Parmi les convives, on pouvait aussi distinguer Miss Algérie 2022, Melissa Hammoumraoui et le président du concours de Miss Algérie, Fayçal Hamdad.

La beauté et la grâce étaient en effet au rendez-vous de ce défilé de mode unique en son genre et surtout à part entière dans cette nébuleuse du monde de la couture en Algérie. «She» nous a permis enfin de savourer de réelles propositions artistiques en matière de mode, loin du carcan réducteur du traditionnel modernisé auquel les couturiers y compris dans les fashions week made DZ nous ont habitués.

De la fraîcheur, de l'audace, de l'innovation, voire même de la subreption est la marque de fabrique de Atelier She et cela ne peur que nous ravir et nous enchanter. Avec «Atelier She», le mot «Mode» revêt enfin pleinement son sens!