Il aura fallu attendre neuf avant de revoir pour Néo alias Keanu Reeves et Trinity dans la peau de Carrie-Anne Moss. Beaucoup d'années se sont écoulées depuis «Matrix Révolutions», sorti en 2003. Et la Warner Bross a décidé qu'il va y avoir un 4eme! Tout comme dans «Matrix Ressurections», la Warner Bross veut ressortir ce jeu qui a fait le succès de «Mr Anderson», devenu», dans cette dernière franchise, un célèbre concepteur de jeux vidéo. Son meilleur de tout les temps? «Matrix»! Mr Anderson ne se souvient plus de rien. Son patron n'est autre que l'agent Smith, campé par un acteur plus jeune, à savoir Jonathan Groff. Mais voilà, sans le savoir Mr Anderson constituera une sorte de «modale temporelle» dans ce jeu qui fera ressusciter Morphéus, anciennement campé par Laurence Fishbrun, remplacé ici par Yahia Abdul-Mateen.

Jolie débâcle

Aidé par la jeune Bugs alias Jessica Henwick, il va tenter de traverser l'espace de la Matrice et arriver jusqu'à... Néo! Ce dernier fait depuis un moment des cauchemars et connaît parfois des moments d'hallucinations qu'il prend pour de la réalité.... Il a souvent une impression de déjà-vu. Se pensant «dingue», il suit une thérapie chez un analyste que nous verrons plus tard, aura un rôle bien plus important que l'on croit au début du film...Au troisième chapitre nous avions laissé Néo, à moitié mort, ayant perdu la vue...Il s'était rudement battu pour sauver Zion....Que reste t-il de cette paix? Du temps est passé et des capitaines ont vieilli, d'autres ont rajeuni au gré du scénario. Moprhéus a perdu de sa prestance et Matrix 4 se joue avec nos nerfs la plupart du temps. Car la frustration est bien là! Le film est ennuyant durant les trois quarts du temps. Trinity peine à faire surface, du moins sa véritable personnalité.

Le film tourne en rond. Il se veut, croit- il, intelligent en donnant à voir aux fans des flash back pour saisir certains instants clés du passé de la franchise. Peine perdue, ces images d'archives tombent souvent comme des cheveux dans la soupe. Le film peine à prendre son envol vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Lambert Wilson fait le pitre durant cinq minutes puis s'en va. Matrix se noie dans un verre d'eau.

Le charme, la poésie, l'extravagance, le charisme des trois anciens volets «Matrix» ne sont ici qu'un pâle souvenir à présent, à tel point qu'on se demande si l'on ne fait pas exprès d'être aussi ridicule. Matrix se casse t-il les dents sciemment? L'on est tombé bien bas.

Le public sera déçu tout au long du film... et pourtant, la magie va s'opérer.

Peu d'émotion

Oui, même lorsqu'il sera un peu trop tard. Mais elle s'opérera quand même. On ne vous dira pas quand, mais on vous confirmera, néanmoins, que le duo Keanu Reeves / Carrie-Anne Moss, pour les amateurs de fleurs bleues que nous sommes, fera assurément sensation sur nous.

D'ailleurs, il sera question tout au long du film de cette tentative de reconquête de l'Autre, de Trinity, transformée dans cette nouvelle matrice en une femme mariée avec trois enfants..Seules les retrouvailles de nos deux héros vont faire que le film puisse enfin retrouver ses lettres de noblesse. Voilà, on vous l'a dit quand même! Et on retrouvera ainsi nos deux protagonistes tels imaginés à la fin de la guerre avec les machines...S'ensuivront des moments de tensions et de rebondissements, de moments haletants et d'émotions....Quoi retenir de ce dernier «Matrix»?

Une déception qui s'éternise, mais des larmes au bout du parcours. Ecrit à trois mains, le scénario est signé Lana Wachowski, Aleksandar Hemon et David Mitchell. Cela explique t-il, cette belle cacophonie? On relèvera aussi dans ce charivari une nouvelle recrue, la comédienne indienne, célèbre à Hollywood, la belle Priyanka Chopra Jonas. « Matrix Resurrections» vaut il vraiment le déplacement?

À vous de voir! Le film est actuellement à l'affiche à la salle Ibn Khadloun et au Sahel, à raison de 800 DA l'entrée.