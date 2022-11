La nécessité de promouvoir le Festival national de la poésie féminine et d'adopter une approche économique de la question culturelle, a été soulignée lundi à Constantine par le conseiller et représentant de la ministre de la Culture et des Arts, Smaïl Ibrir. Dans une déclaration à l'APS en marge de l'ouverture de la 12ème édition du Festival national de la poésie féminine à la Maison de la culture Malek-Haddad, à Constantine, sous le slogan «dame de la poésie, dame du patrimoine», M. Ibrir a mis l'accent sur «l'importance d'adapter ce type de festivals à l'approche économique propre à la culture en Algérie pour parvenir à l'autonomie financière lors des prochaines éditions». De son côté, le wali Abdelkhalek Sayouda a exprimé lors de l'ouverture du festival l'intérêt accordé par les autorités locales pour le succès, le soutien et l'accompagnement de cette manifestation et lui assurer une périodicité annuelle. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un spectacle théâtral racontant l'histoire de la ville de Constantine et la richesse de son patrimoine, un concert de malouf constantinois et des lectures poétiques. Selon la commissaire du festival Amira Deliou, l'objectif de la manifestation qui regroupe 40 poétesses est d'offrir à ces artistes algériennes un espace spécifique de récital, de rencontre et d'échange d'expériences pour promouvoir la poésie féminine. Organisé sous l'égide de la ministre de la Culture et des Arts et du wali de Constantine, le festival de quatre jours s'inscrit dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l'indépendance.