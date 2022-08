Une ambiance festive a marqué la première soirée de la 42e édition du Festival culturel international de Timgad à Batna, qui se poursuivra jusqu'au 1er août. Des familles et des jeunes ayant déferlé dans les gradins du théâtre de plein air de Timgad ont vivement applaudi les prestations musicales diverses présentées par une pléiade d'artistes qui se sont succédé sur la scène.

Les gradins de Thamugadi ont vibré au rythme des chansons interprétées par plusieurs artistes dont la troupe Aïssaoua, Massinissa, Naïma El Djazaïria, Yasmina Amari, Mouh Milano et MC Artisan, et répétées en choeur par le public dans une ambiance nimbée d'une lumière diffuse des téléphones portables.

La première soirée du festival dont le coup d'envoi a été donné, jeudi, par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, s'est poursuivie jusqu'aux premières heures de la matinée de Samedi avec une ambiance bon enfant. La soirée inaugurale de l'édition 2022 du Festival culturel international de Timgad a été interrompue en raison d'une panne technique ayant entrainé l'arrêt total des équipements de sonorisation en dépit des tentatives de réparation. Suite à cet incident, le ministère de la Culture et des Arts a pris une série de mesures dont l'ouverture d'une enquête approfondie sur les causes de la panne en coordination avec les autorités locales, et chargé l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), de prendre en charge l'aspect technique du festival, à partir de la soirée du 29 juillet 2022 jusqu'à sa clôture au 1er août prochain.

Dans une lettre adressée au public sur sa page Facebook, le commissariat du festival a présenté ses excuses pour les désagréments occasionnés, affirmant que des efforts seront déployés pour satisfaire le public et assurer les conditions de réussite de cette édition qui s'inscrit dans le cadre du soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie.