La scène culturelle et scientifique d'Oran a vu la naissance de l'Académie des études scientifiques et de l'interaction culturelle versée dans la publication de recherches et d'études scientifiques, la contribution dans les actions de développement de la société et dans le transfert des expériences d'académiciens, a-t-on appris samedi dernier de ses initiateurs. Créée en octobre dernier en application de la loi sur les associations, l'académie comprend 42 membres, notamment des chercheurs universitaires du pays dans de nombreuses spécialités, afin de contribuer à l'évolution de la société et à servir le pays dans les différents domaines culturel, social, économique, technologie de communication moderne et l'intelligence artificielle, a indiqué à l'APS la présidente de l'académie, Souad Besnassi.

L'académie s'intéresse, a-t-elle dit, au suivi du développement qualitatif prévalant sur la scène intellectuelle nationale et internationale, afin de bénéficier de nouvelles méthodes et approches de recherche. L'objectif de cet espace scientifique et culturel, qui est un support aux études supérieures, «réside dans la publication de recherches et d'études scientifiques pour documenter la production créative algérienne en particulier, soutenir les activités des chercheurs dans tous les domaines de la connaissance et développer leurs capacités», a souligné la responsable de l'académie.

Cette institution oeuvre également à attirer des chercheurs et à les encourager à écrire dans divers domaines du savoir, à diffuser la culture de la recherche académique et de l'innovation et à oeuvrer à établir des ponts de communication avec diverses institutions et établissements scientifiques et culturels. L'académie a récemment commencé à constituer des unités de recherche traitant de plusieurs sujets qui s'articulent, a souligné Mme Besnassi, autour de thématiques fondamentales, notamment les «récits», «les arts», «les langues et la traduction», «la linguistique et l'éducation», «les médias, la communication, la numérisation et l'intelligence artificielle», «le changement social, la famille et l'éducation», «les études culturelles et intellectuelles, l'identité et le patrimoine» et «le développement économique et le secteur privé».