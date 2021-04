La 93e cérémonie des Oscars aura lieu avec «un aréopage de stars vraiment galactiques», ont promis les organisateurs. Pas de cérémonie virtuelle via Zoom, mais des stars en chair et en os sur le tapis rouge En raison de la pandémie, la 93e édition des Oscars aura lieu cette année dans une gare ferroviaire historique du centre de Los Angeles, Union Station, le 25 avril, et non pas dans la traditionnelle salle du Dolby Théâtre. Les organisateurs de la cérémonie ont promis, lundi dernier dans un communiqué «un aréopage de stars vraiment galactiques», tellement éblouissant que «des lunettes de soleil pourraient être nécessaires».