L'auteur nous replonge dans l'atmosphère de ces premiers mois de la naissance de la révolution du Sourire. «Le jounal du Hirak» est un manuscrit qui retrace presque dans le détail, les événements charnières qui ont jalonné le Hirak, notamment durant ses premiers instants et ses premières ébullitions. Sur fond de récits descriptifs des événements, qui ont accompagné les premiers instants du Hirak, l'auteur rapporte pratiquement dans le détail, une précipitation d'événements ayant éclaboussé la caste au pouvoir d'alors. Les faits et décisions de Ahmed Gaïd Salah, les affrontements sournois avec le Clan des Bouteflika, les réunions secrètes sur les hauteurs d'Alger, les déclarations tonitruantes des uns et des autres mettant en scène des tiraillements et des rebellions de sérail, les décisions d'organiser de l'élection présidentielle, des nominations, des désignations, des limogeages, des annulations de rendez-vous politiques, etc. Tout y est retracé minutieusement, jour pour jour et semaine après semaine. Un voyage dans le temps, qui nous ramène à cette halte historique, fait saillant du peuple algérien, qui s'est redressé comme un seul homme. Au fil des récits, on est emporté dans cette folle ambiance de 2020, à la fois passionnante et déchirante de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Pour ceux passionnés de la chose, ça vaut le détour, en tout cas. Du coup, l'auteur s'en est donné à coeur joie en abordant l'aspect des manifestations pacifiques qui éclaboussent tout un régime en place. Ainsi, les écriteaux de banderoles réclamant le départ de Bouteflika et de son régime, les meilleures pancartes revendiquant la restitution du pouvoir au peuple, le désir de changement scandé par les foules, etc... autant de faits et de scènes rapportées fidèlement par l'auteur, qui semble vouloir immortaliser ces instants magiques, qui ont vu «le sursaut», à travers ce brassage générationnel, digne représentant du peuple algérien, en quête de liberté et de démocratie. La chronologie retrace les faits survenus depuis les premiers balbutiements du Hirak, en passant par les marches du vendredi et celles du mardi consacrant l'apport et la présence des étudiants, «Le journal du Hirak: le sursaut algérien», revisite la révolution du Sourire, à travers 13 mois d'événements successifs et riches en rebondissements. C'est une page d'histoire qui est ouverte, et un document historique de grande valeur qui pourrait servir de base de recherches, et constituer même une référence en la matière, pour les générations futures. Harichane qui n'est pas à son premier essai, déformation professionnelle oblige, est un féru du décryptage des événements politiques et de l'actualité nationale, à travers ses différentes étapes. On notera son apport dans ce domaine, à travers ses contributions «Le FIS et le Pouvoir», «La tragédie algérienne et ses hommes», sans compter des romans dans la même lignée.