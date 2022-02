Faisant le bilan de son secteur depuis sa nomination à la tête de ce poste il y a un peu plus de six mois, Wafaa Chaâlal s'est targuée, entre autres, d'avoir réussi à mener à bien certains «ateliers» ou dossiers malgré quelques contraintes et obstacles rencontrés. Parmi ces dossiers bien «complexes» elle citera celui relatif à la loi sur le cinéma! En effet, l'ancienne ministre a bel et bien affirmé que ce dernier a été enfin clôturé. Qualifiant d'abord, le secteur culturel de «vivant, dynamique, stratégique, lié à l'humain, à l'économie et à la politique», la ministre annoncera que cette loi rentrera bientôt en vigueur. Ironie du sort, aucun cinéaste, aujourd'hui, n'est en mesure de dire clairement où en est sa situation, encore moins celle du 7eme art en Algérie. C'est le flou total! D'aucuns soulignent l'opacité dans le traitement de ce dossier, surtout depuis la dissolution du seul fonds d'aide à la production cinématographique, à savoir le Fdatic. À l'heure où l'Algérie s'échine à tomber à bras raccourcis sur une série télé diffusée sur une chaîne télé étrangère, certains de nos cinéastes se meurent dans l'indifférence totale. L'association des producteurs algériens ne sait plus où donner de la tête. Certains réalisateurs aussi du secteur audiovisuel ne verront pas cette année leur production passer au petit écran durant le mois de Ramadhan faute de budget.

Le changement attendu

Le silence radio des plus assourdissants dont se plaignent les cinéastes, semble être justement le maître-mot du ministère qui s'est habitué à ne plus communiquer, encore moins à répondre aux lettres des artistes, telles les revendications de l'association des procteurs algériens (Apac) présidée aujourd'hui par Yasmine Chouikh, qui, année après année, dépose une plateforme de revendications au ministère de la Culture.

En vain! Les choses vont-elles changer maintenant? Or,en attendant, si certains attendent depuis des lustres leur dû du Fdatic, qui n'existe plus désormais, un réalisateur, Alexandre Arcady, a annoncé fièrement la semaine dernière sur les planches de l'IMA qu'il viendra cette semaine tourner son nouveau long métrage en Algérie! Le deux poids, deux mesures? Au regard de l'organisation des plus chaotiques, ces dernières années, de certains festivals notamment, l'on se demande plutôt qu'est-ce qu'il faille changer pour faire avancer ce secteur? Les mentalités et les modèles de fonctionnement et de gestion, bien entendu! Aussi, n'est pas professionnel qui veut! Tout le monde se souvient du fiasco répété du festival d'Oran du film arabe et de ses scandales récurrents. On ne peut oublier l'image d'un Lakhdar Hamina à terre, poussé par un agent zélé l'empêchant de rentrer dans la salle car il n'a tout bonnement pas reconnu ce monstre sacré du cinéma. Bien sûr, l'on fermera les yeux et personne ne sera sanctionné. L'on se souviendra aussi de ce jury qui s'est retrouvé dehors, faute de places, ces dernières ayant été occupées par des membres de familles desdits organisateurs et comparses qui avaient remis un surplus d'invitations, tout comme ces femmes et enfants avec leurs bébés qui n'ont rien à faire dans une cérémonie de clôture d'un festival de cinéma ou encore au diner officiel d'un tel festival, laissant dehors à nouveau les membres du jury et autres invités dans la mélasse la plus rocambolesque. On se souviendra aussi de ces copies de films qui n'arriveront jamais lors du festival d'Annaba du film méditerranéen, de ces déprogrammations répétées et pis encore! De ces billets d'avion envoyés aux invités le jour même du l'ouverture du festival. De simples exemples qui témoignent du malaise profond dans lequel s'engouffre la culture en Algérie. Sans doute que les hommes existent, mais les compétences sont rares, encore moins le savoir-faire! Que l'on veuille monter dix ou 50 festivals, encore faut- il trouver les bonnes personnes qui savent travailler et les laisser faire à temps. Ou comme le disait souvent le compositeur Safy Boutella:«Faire capitaliser les énergies.». Qu'on se le dise, la politique de la dernière minute est légion en Algérie. C'est devenu, année après année, l'apanage du ministère de la Culture, d'où cette anarchie caractérisée au niveau de l'organisation. Et le problème ne réside pas seulement dans l'absence des budgets. À qui la faute?

JM d'Oran

Les Jeux méditerranéens d'Oran 2022, parlons-en! Quatre mois seulement nous séparent du début des festivités et rien n'a été annoncé quant au porteur de projet qui saura mener à bien les cérémonies d'ouverture et de clôture. Salim Dada, qui se dit toutefois «confiant», a été récemment nommé pour encadrer l'organisation de ces dites cérémonies en plus des activés culturelles parallèles. À l'heure où ca devrait être le moment pour que les artistes commencent à travailler et à répéter in situ, les «repérages» à Oran ne semblent débuter que maintenant. Pour un tel événement qui devrait être la vitrine de l'Algérie dans le monde, aucune information concrète ou détails sur l'organisation ne sont divulgués, qui, pourtant, pourraient susciter l'intérêt et la curiosité du citoyen algérien pour ce grandiose événement dont «le matériel technique est censé être loué de l'étranger et réservé des mois à l'avance», affirment les spécialistes en la matière. L'Algérie saura t-elle faire mieux que le Qatar qui avait accueilli en grand pompe la Coupe du monde arabe de foot? La coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, qui a été reportée pourtant à janvier 2022, a été un fiasco. La communication n'a jamais été le point fort de l'Algérie et cela remonte à bien loin. L'on notera juste comme exemple le festival cultuel panafricain 2009 où l'information était le véritable point noir. Le secret de la réussite de n'importe quel grand événement dans le monde réside aussi dans la libre circulation de l'information et la liberté d'expression. Valoriser la culture doit passer aussi par la valorisation de la gestion des entreprises, par la valorisation des artistes même, par la communication avec ces derniers. Des talents en Algérie, il y en a. Ceci n'est pas laquestion. L'Algérie qui accueillera, au mois de juin de cette année, un événement sportif de taille, entre le 25 juin et le 6 juillet 2022, et dont la conclusion coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance, mérite des préparatifs de plus que quatre mois! Car comme tout le monde le sait, il y va de l'image de notre pays dans la région méditerranéenne, et même au-delà. Pourquoi n'existe-t- il pas encore d'adresse électronique ou de site pour que les artistes puissent prendre part à cet évènement, eux qui n'ont pas eu la chance de beaucoup travailler cette année en raison de la situation sanitaire liée au Covid? Aucun appel à projet n'a été détecté jusqu'à présent concernant les artistes plasticiens, musiciens et autres. Et cela n'est pas du tout normal.

Respecter un artiste, c'est aussi lui accorder le temps pour donner le meilleur de lui -même, et montrer ce qu'il est capable de faire. Pour lui et pour son pays. Avons-nous suffisamment de pouvoir pour faire table rase, un jour, de cette politique de la dernière minute?