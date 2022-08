L'oeuvre pourrait bien valoir des millions de dollars, mais elle doit encore être authentifiée pour déterminer sa valeur avec certitude. C'est une découverte rocambolesque qu'ont faite les officiers irakiens chargés d'une perquisition dans la province de Diyala, au centre du pays. Alors qu'ils interpellaient trois hommes soupçonnés de trafic de stupéfiants, les officiers ont mis la main sur un tableau qui pourrait bien être un Picasso. Si c'est bel et bien le cas, la valeur de l'oeuvre pourrait atteindre plusieurs millions de dollars, indique CNN.

La saisie a eu lieu dans le cadre d'une vaste opération antidrogue lancée en Irak le mois dernier. Le colonel Bilal Sobhi, directeur du bureau anti-stupéfiants irakien, ne s'est pas montré extrêmement surpris de la présence du tableau chez des trafiquants. Il a expliqué que les crimes liés à la drogue étaient souvent accompagnés d'autres activités illégales comme les viols, les violences, les enlèvements, les vols et le trafic d'oeuvres d'art et d'objets culturels.

Aucune précision n'a dans l'immédiat été communiquée quant à l'historique de la propriété du tableau, sa nature ou la manière dont il sera authentifié. De nombreuses créations de Pablo Picasso ont été dérobées au cours des dernières années.

L'artiste, dont les dessins ont une grande valeur marchande, est très présent dans la base de données mise en place par Interpol pour recenser les oeuvres d'art volées. Il est l'auteur de 13.500 peintures, 34.000 illustrations et plus de 100.000 gravures.