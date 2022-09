Le Malouf dans toute sa splendeur a été interprété avec brio, mercredi soir, par le trio Hassan Bramki, Toufik Touati et Riadh Khalfa, lors de la troisième soirée du Festival national du Malouf organisé au théâtre régional Mohamed Tahar Fergani de Constantine. Ces chanteurs de Malouf qui oeuvrent à travers leurs prestations à préserver ce genre musical cher aux Constantinois, ont présenté un spectacle des plus élégants suscitant nostalgie et joie parmi le public venu nombreux assister à cette soirée. Le chanteur Bramki qui a ouvert le bal, a offert au public un show entraînant en présentant des mélodies vivantes et joyeuses d'El Mahdjouz, un genre musical typiquement constantinois que l'artiste a ressuscité, suscitant ainsi la nostalgie des spectateurs qui ont longuement applaudi la prestation. Des extraits de Malouf dans le genre Mahdjouz enfouis dans la «mallette ancestrale» de ce genre musical ont été dénichés par l'artiste qui a chanté «Nar El Mahaba Gwiya», un morceau très ancien qui a émerveillé le public dont l'enthousiasme se traduisait à travers une interactivité spontanée et soutenue. L'artiste a cédé une séquence à son fils Adam âgé de 11ans qui a chanté avec lui des extraits de nouba dont «La taâdirouni». De son côté, Riadh Khalfa a fait vibrer la scène du théâtre régional de Constantine en interprétant une nouba puisée du répertoire mythique du Malouf suscitant une forte émotion chez les spectateurs qui n'ont pas hésité à saluer l'artiste pour la haute performance dont il a fait montre. L'artiste qui s'est distingué par une présence imposante sur scène a chanté «Dagouni», un morceau ancestral racontant l'histoire d'un homme qui a fait le tour du monde à la recherche de son âme soeur qu'il trouva à la fin à Constantine. Une prestation des plus entraînantes a été présentée par le chanteur de Malouf Toufik Touati qui a été chaleureusement applaudi par un public nombreux qui a apprécié les morceaux musicaux chantés par l'artiste. Sur scène Toufik Touati a séduit le public en interprétant un extrait de la nouba «El Medjanba» intitulée «Ya Badiâ El Djamel», dont les mélodies et le rythme ont ébloui le public. Pour rappel, la 10e édition du Festival national du Malouf qui s'est ouverte lundi se poursuivra jusqu'à ce samedi, avec la participation de nombreux artistes, en plus de débats et d'un concours entre les troupes interprétant ce genre musical.