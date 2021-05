Plus de 15 photographes prennent part à un Salon de la photographie dédié au patrimoine de la région, ouvert mardi à Adrar à l'initiative de l'association «Asseklou» de promotion touristique. Cette manifestation culturelle s'assigne comme objectifs la promotion et la valorisation de pans du patrimoine matériel et immatériel des territoires du Touat, Gourara, Tidikelt et Tanezrouft, à travers la photographie, en tant que moyen de documentation culturelle, ont indiqué les organisateurs. Organisée en clôture du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), ce salon de trois jours se veut pour les photographes un espace d'échange de connaissances sur les techniques de la photographie et l'amélioration de leurs niveaux en prévision d'autres évènements, a déclaré le président de l'association «Asseklou» Salaheddine Abdelkhalek. Dans ce cadre, Mustapha Baâlel (photographe) estime que «la photo revêt une grande importance dans la vulgarisation et la valorisation de la vie des populations, leur quotidien, et leurs traditions, repères et symboles historiques et archéologiques». Il a appelé, pour cela, à redoubler d'efforts en matière d'encouragement des associations de photographes, acteurs essentiels dans la promotion et la valorisation des atouts de développement, local et national. Cette manifestation est une bonne opportunité pour les photographes de la région qui excellent dans la présentation, via leurs photos, de la beauté sublime de la région, a fait savoir, pour sa part, Saci Bensouci (photographe) en espérant qu'elle drainera à l'avenir plus de créateurs dans l'art de la photo, de l'intérieur du pays et de l'étranger. Les oeuvres exposées au salon ont été riches en thèmes divers, allant de personnalités historiques, aux sites, vestiges et destinations touristiques, en plus de montrer des facettes du patrimoine matériel et immatériel, coutumes, fêtes populaires, folklore et habit traditionnel, à la satisfaction d'un public nombreux. Saluant l'organisation de telles initiatives, le wali d'Adrar, Larbi Bahloul, a exhorté les responsables du secteur de la culture à ne ménager aucun effort pour accompagner et promouvoir cette manifestation.