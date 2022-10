L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (Irmc), sis à Tunis, accueille les 12 et 13 octobre un mini cycle cinématographique consacré à l'Algérie. L'événement est placé sous le thème «regarder l'Algérie d'aujourd'hui». Il se déroulera en présence, entre autres, de réalisateurs et chercheurs. Au programme, on citera la projection des longs métrages «les jours d'avant» de Karim Moussaoui, «Atlal» de Djamel Kerkar et «Abou Leïla» de Amin Sidi Boumediene. Les projections seront suivies par une table ronde autour des traces mémorielles de la violence. Cette manifestation se tiendra au niveau de la salle Tahar Cheriaâ à la Cité de la culture, dans la ville de Tunis. Ce programme rentre dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie par l'Irmc. Des cycles de projections-débats mensuels auront ainsi lieu jusqu'en janvier 2023. Des thématiques différentes seront explorées à chaque fois. Le cycle d'octobre a trait, notamment à la guerre. L'entrée est gratuite.