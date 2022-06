La bibliothèque communale «Bakhti Benaouda» d'Oran abritera un Salon national du livre du 22 juin au 6 juillet, coïncidant avec les Jeux méditerranéens d'Oran 2022, a fait savoir la direction locale de la culture et des arts. Selon la même source, plus de 30 maisons d'édition prendront part à cette manifestation pour exposer quelque 8.000 titres dans divers spécialités portant sur des études académiques et des ouvrages littéraires, des livres en langues étrangères et des dictionnaires, en plus de revues scientifiques. Dans le cadre de ce salon organisé par la direction de la culture et des arts en partenariat avec la commune d'Oran, en collaboration avec l'entreprise «Gof expo», un rayon sera réservé aux enfants comprenant des livres éducatifs, des jeux d'intelligence et ludiques, a-t-on fait savoir. Ce salon vise à promouvoir le livre algérien et l'édition en Algérie, en plus de faire connaître les innovations dans nombre de spécialités, à travers l'ouverture d'une aile de ventes-dédicaces, a-t-on indiqué.