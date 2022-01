Le dernier roman de l'auteur, «Nina, l'être parfumé», est un récit foisonnant, intimiste, bouleversant, plein de poésie et d'amour. Dès le début de la lecture, on est happé par la danse des mots et la trame narrative qui pique la curiosité du lecteur en l'entraînant dans l'aventure sans jamais le lâcher. Le plaisir est d'autant plus grand que les phrases sont rapides, claires, nettes et que l'entame s'ouvre sur un humour goguenard à l'algérienne. De plus, l'utilisation de métaphores éclairantes donne au texte une dimension littéraire séduisante. Des scènes de la vie quotidienne - passage chez le coiffeur - sont décrites d'une façon amusante. Deux personnages dominent l'histoire: Nina et Mouss. Mais pas seulement, car d'autres, plus présents encore, gravitent autour de cette narration prenante. Ainsi, la sorte de bras de fer entre père et fils est un moment d'humour délicieux. L'auteur nous donne une description sans ambages du protagoniste masculin: «Se sentant investi d'un devoir, celui de libérer le peuple d'un joug sans nom, Mouss accepte de se mettre à dos une population rien que pour la faire réagir. L'écriture est son arme, les arguments son armure et sa détermination son offensive.»

En aède militant, l'auteur établit une juxtaposition entre la célèbre guerre de Troie et l'Algérie. Par ailleurs, le passage du temps présent au flash-back donne un aspect cinématographique au contenu narratif. Quant à l'héroïne, Nina, on vous laisse découvrir son parfum et son histoire en parcourant ce roman attachant de Hassani M'Hamed. Enfin, penser que ce récit est une autobiographie de l'auteur est un pas qu'on peut franchir aisément, ou pas.

L'auteur a reçu de nombreux Prix nationaux dans plusieurs wilayas du pays. Citons entre autres: un «Kaki d'encouragement» à Mostaganem pour la pièce «Akham N'Tiche», les «Bougies d'or» à Béjaïa pour l'ensemble de ses oeuvres poétiques, une prouesse artistique qui incite à la méditation et qui pose des questionnements universels en portant un regard critique sur le monde des hommes. Hassani M'Hamed est un écrivain prolifique. Ses oeuvres contemporaines touchent à moult sujets de préoccupations et de controverses qui, pour le moins, ne laissent pas indifférent.



*écrivain

Nina, l'être parfumé, Editions Boussekine Bejaïja Décembre 2021

Khaled Lemnouer