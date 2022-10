La 22e «Semaine de la langue italienne dans le monde», organisée par l'ambassade d'Italie en Algérie et l'Institut culturel italien d'Alger, se déroulera du 17 au 22 octobre avec un riche programme de conférences et de projections autour de la langue italienne, annoncent les organisateurs. Avec un intérêt particulier pour le rapport de la jeunesse à la langue italienne, ce programme axé autour du thème «L'italien et les jeunes» sera lancé le 17 octobre avec un série de conférences et de lectures prévue à l'université Alger 2. Dans le cadre du programme de cette semaine, l'Italie prendra part le 18 octobre au 12e Festival international de musique symphonique, prévu du 15 au 20 octobre à l'opéra d'Alger, et qui verra se produire l'Orchestre philarmonique de Toscane dont les musiciens devront également animer un master-class à l'Institut national supérieur de musique (Insm). L'Institut culturel italien d'Alger prévoit, pour sa part, des activités et performances animées par des lycéens en plus de tables rondes dédiées à la littérature italienne et des projections cinématographiques.

Organisée depuis 2000 par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le réseau diplomatique-consulaire et les Instituts culturels italiens en collaboration, la «Semaine de la langue italienne dans le monde» est un programme culturel axé sur la diffusion de la langue italienne à travers différents supports.