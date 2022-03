Plusieurs établissements culturels relevant du ministère de la Culture et des Arts, ont tracé un programme artistique et culturel riche et varié à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, qui coïncide avec le 14 mars de chaque année.

À ce propos, l'Office national de la culture et de l'information (Onci) a programmé pour ce 15 mars, des activités artistiques et de divertissement à la salle l'Atlas de Bab El Oued, à Alger, à savoir: une exposition sur les créations des personnes aux besoins spécifiques de l'association «Zahrat Bladi», un spectacle de jeux magiques, un spectacle animé par l'artiste Hamid Achouri, un défilé de mode traditionnel et des chansons.

La salle Ahmed-Bey de Constantine devra vivre la même ambiance, avec une cérémonie sous le slogan «Handicapé et fier» qui sera animée par l'association Rouad El Amel, avant d'organiser une exposition pour mettre en avant la créativité des personnes aux besoins spécifiques dans divers métiers d'art, suite à quoi le public assistera à un gala agrémenté de poésie, de scénettes et de défilés de mode.

Par la même occasion, le complexe culturel Salim Abdelouahab de Tipaza accueillera un spectacle et des chants de l'Association El Nour pour enfants autistes, tandis qu'à la salle de spectacles des Issers à Boumerdès, le programme affiche un spectacle et plusieurs jeux de divertissement.

À la salle du 8 mai 1945 à Annaba, le public est invité à assister au spectacle «Le sorcier et le monde des clowns» que présentera l'association «La perle de l'Est» avant d'ouvrir une séance de contes, alors qu'à Oran, la salle SaÄda prévoit, pour cette occasion, des spectacles de clowns et un programme diversifié devant être animé par l'association

Les non-voyants d'Oran et l'Ecole pour enfants handicapés visuels d'Aïn Turk.

De son côté, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) accueille en son siège à Dar Abdellatif (Alger), l'association «Artisanat et Espoir» qui animera des workshops encadrés par des apprentis de l'association, en parallèle avec une exposition de vente de produits artistiques (jusqu'au 17 mars) faits par les personnes aux besoins spécifiques.a