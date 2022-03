À l'occasion du 8 mars, l'établissement Arts et Culture organise plusieurs activités dans l'ensemble de ses structures.

Centre culturel Haroun Rachid: en collaboration avec l'association Clair de lune

Mardi 08 mars 2022

En collaboration avec l'Organisation nationale de la jeunesse et l'emploi et promotion de la citoyenneté à partir de 9h:

Conférence pour parler des réalisations des femmes, exposition d'artisanat, défilé de mode, animation DJ et zorna

Salle Ibn Khaldoun le mardi 08 mars 2022 à partir de 15h:

Spectacle chorégraphique présenté par le ballet de la wilaya d'Alger, animation DJ

Espace des activités culturelles Agha en collaboration avec l'association d'optimisme et l'avenir prometteur à partir du 8 jusqu'au 19 mars 2022. Sous le thème «créations et touches d'artisanes»: Exposition d'artisanat, tenues traditionnelles, création des savonnettes et des bougies, broderie, gâteaux traditionnels, décoration des miroirs.

Salle de cinéma Sahel, mardi 08 mars 2022 à partir de 15h, animation DJ

Centre des activités culturelles Rachid Kouach, du 07 jusqu'au 08 mars 2022 à partir de 10h: Journées thématiques autour de la réalisation artisanale

Centre des activités culturelles Abane Remdan en collaboration avec la femme moderne et l'association zehret Bladi, du 05 jusqu'au 17 mars 2022:

Exposition d'artisanat, exposition de gâteaux traditionnels

Mardi 08 mars 2022 à partir de 13h30:

Défilé de mode, animation DJ

Centre culturel Mustapha Kateb (05 rue Didouche-Mourad,Alger), du 07 jusqu'au 24 mars 2022:

Exposition d'artisanat