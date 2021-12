Le Haut Conseil de la langue arabe (Hcla) et l'université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem ont honoré, dimanche denrier, le chercheur et linguiste algérien cheikh M'hamed Safi El Mestaghanemi pour son parcours dans la recherche et ses contributions dans différentes disciplines du savoir.

Le président du Hcla, Salah Belaïd, a souligné, au cours d'un séminaire international dédié à «M'hamed Safi El Mestaghenemi, parcours et réalisations», que cet hommage est destiné à un érudit d'une stature jouissant d'un esprit abreuvé du Coran et ses sciences et armé d'arguments pour répondre à tout détracteur, dans le cadre de la célébration du mois de la langue arabe placé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Belaïd a loué les contributions de Cheikh M'hamed Safi El Mesteghanemi au service de la langue arabe, dont, notamment une encyclopédie, un grand ouvrage dont 17 tomes ont été publiés à ce jour, soulignant qu'il s'agit d'un projet flatteur pour la nation arabe tant il inclut 3.500 racines de mots, en attendant 16800 autres. Pour sa part, le président du Haut Conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, a déclaré «nous célébrons ce jour la langue arabe en évoquant la place de cet érudit qui l'a enrichie et l'a défendue et, par la même, son savoir rare et son attachement au Coran». Après avoir rappelé les savants et chouyoukh de Mostaganem et leur statut scientifique en jurisprudence, soufisme et littérature,. Ghlamallah a appelé à accorder «un intérêt à de telles pointures du savoir et à les entourer en tant que symboles d'honneur et de fierté pour cette ville constituant une fierté dans l'histoire scientifique, la lutte et le djihad». Cheikh M'hamed Safi El Mestaghanemi a, quant à lui, exprimé sa joie pour ce colloque international qui s'organise dans sa ville natale Mostaganem, déclarant «j'oeuvre à mettre en valeur la langue du Coran, son éloquence et à représenter la langue arabe dans le monde».

L'hommage a été rendu à l'ouverture des travaux de ce colloque de deux jours, en présence de Mustapha Belhakem, recteur de l'université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella, du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane, du représentant de la ministre de la Culture et des Arts Wafa Chaâal, du directeur général de l'Agence nationale du rayonnement culturel, Abdelkader Bendaâmache, et avec la participation de chercheurs des Emirats arabes unis, d'Irak, de Syrie, de Tunisie et de Mauritanie, ainsi que de 19 établissements universitaires du pays.