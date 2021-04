La reprise progressive de l'activité culturelle, après une année de gel due à la pandémie de la Covid-19 a été marquée durant le mois de mars par un retour intense du 4e art avec la programmation de plusieurs manifestations, qui ont permis au public de retrouver le chemin des salles de spectacle, soumises à l'impératif de fonctionner à 50% de leurs capacités d'accueil. Se déroulant dans des conditions particulières imposées par la situation sanitaire que traverse le monde, plusieurs spectacles accueillis sur les planches de différents théâtres dans le cadre de manifestations s'étalant dans la durée ou d'une programmation ponctuelle, se sont conformés aux directives issues des diverses réunions tenues avec les autorités sanitaires.

Plusieurs villes concernées

D'abord, le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) qui a accueilli du 11 au 21 mars le 14e Festival national du théâtre professionnel (Fntp), a vu se succéder sur ses planches et sur celles du théâtre d'Alger-Centre une vingtaine de spectacles produits par une dizaine de théâtres régionaux et autant d'associations et coopératives. Parallèlement aux représentations, les organisateurs ont programmé des conférences, des hommages et des ateliers de formation dans une édition qui aura drainé une foule nombreuse d'amateurs du 4e Art, astreinte au strict respect des mesures sanitaires. Dans le même élan, la 9e édition du printemps théâtral de Constantine, ouverte le 27 mars au Théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani après une longue interruption, est venue relayer le 14e Fntp, en présence d'un public venu en nombre assister, jusqu'au 3 avril, à une dizaine de spectacles issus de différents théâtres régionaux. Dédiée au regretté Salim Merabia (1941-2005), ancien directeur du T.R.Constantine, la 9e édition du printemps théâtral de Constantine a programmé, en marge des représentations théâtrales, des conférences, ainsi que des spectacles de rue, prévus à proximité du TRC, un organisme culturel qui avait déjà renoué avec l'activité artistique en organisant plusieurs ateliers de formation, visibles au fur et à mesure de leur déroulement sur la Toile, au profit des amateurs du 4e art.

Autre manifestation théâtrale d'envergure à ouvrir ses portes au public, les deuxièmes Journées nationales du théâtre engagé, tenues du 27 au 30 mars à El Bayadh, en présence de plus de 90 participants issus de 30 wilayas. Accueillie à la Maison de la culture Mohamed-Belkheir et la salle de conférences Ahmed-Horri, ces deuxièmes journées ont vu la présentation, devant une assistance nombreuse, de sept spectacles, ainsi que la programmation de plusieurs conférences et ateliers de formation dédiés au théâtre et au cinéma dans les domaines de l'information et la communication, l'interprétation, la chorégraphie, la mise en scène, le tournage cinématographique et les prestations de clown.

Par ailleurs et depuis l'annonce par les pouvoirs publics d'un retour progressif à la normale, plusieurs pièces de théâtre ont été présentées dans des programmations ponctuelles, au TNA et à différents théâtres régionaux, permettant ainsi aux amateurs du 4e art, restés loin des salles de spectacles durant près d'un an, de reprendre le chemin des théâtres et renouer avec les spectacles.

Le jeune public a, lui aussi, renoué avec les salles de spectacles à la faveur de la reprise de la programmation de pièces de théâtre pour enfants par différents établissements culturels.

Le théâtre en plein boom à Oran

En plus du théâtre La Fourmi inauguré récemment à Oran, deux autres théâtres privés devraient prochainement voir le jour dans la ville d'El Bahia. Toujours à l'initiative de l'entrepreneur Mohamed Affane, fondateur de la Fourmi, le premier nouveau théâtre aura une capacité de 500 places. Une fois ce dernier ouvert, La Fourmi se spécialisera dans les découvertes de jeunes talents. Un troisième théâtre, toujours à initiative privée, d'une association cette fois-ci, devrait voir le jour d'ici juin. Il comptera 80 places assises en termes de capacité. Aussi, un café-théâtre sera prochainement inauguré à l'hôtel Tahat de Tamanrasset tandis qu'une ancienne salle de cinéma réaménagée en salle de spectacles dédiée à la marionnette ouvrira ses portes à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent).