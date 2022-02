«Freedom Polisario», est un nouveau titre mis en ligne par le rappeur «L'anonyme», qui chante l'engagement pour l'indépendance de la République arabe sahraouie démocratique de la colonisation marocaine et rappelle le soutien algérien indéfectible à cette noble cause. Soutenue par un clip tourné dans les camps de réfugiés sahraouis, «Freedom Polisario» dénonce cette dernière colonie du continent africain en disant retrouver en ce combat «l'âme de la cause palestinienne». En un peu plus de 4mn, le rappeur remonte aux origines du conflit et à l'occupation des territoires sahraouis en 1975 en rappelant les positions inchangées et les efforts diplomatiques et humanitaires de l'Algérie et son soutien à la cause, «aujourd'hui portée par la jeune génération». Le texte du rappeur rappelle également les innombrables entorses et agressions du régime marocain contre l'Algérie depuis le recouvrement de l'indépendance en 1962 et les efforts diplomatiques de paix fournis par l'Algérie pour la décolonisation du continent africain et pour concrétiser une union maghrébine solide. Tourné dans les camps de réfugiés sahraouis, le clip «Freedom Polisario» montre la violence et les affres de l'occupation marocaine en plus du drame engendré par le déplacement des populations. À cette violence, Ahmed Dekali, réalisateur du clip, a choisi d'opposer cette violence et ce drame humain à une résistance et un engagement sans faille, mais aussi au courage et à la résilience du peuple sahraoui qui continue son combat pour exercer son droit à l'autodétermination. Les images du clip reflètent, également, une importante note d'espoir et de détermination dans les yeux des jeunes et des enfants sahraouis qui ont décoré les camps de portraits de militants comme Aminatou Haidar. Rappeur de la banlieue d'Alger, «L'anonyme» avait fait son entrée dans le monde de la chanson au début des années 2010 avant de se faire remarquer sur scène en animant des concerts à partir de 2014