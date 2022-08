Le rideau est tombé, dans la soirée de lundi à mardi, sur la 42e édition du Festival international de Timgad (Batna) en présence d'un public nombreux. Ont assisté à la soirée de clôture, le représentant de la ministre de la Culture et des Arts, le directeur de l'organisation, de la distribution et de la production culturelle et artistique au ministère, Samir Thaâlabi et le directeur général de l'Office national de la culture et de l'information (Onci), Abdallah Bouguendoura, désigné commissaire du Festival international de Timgad en remplacement de Youcef Boukhentache. Le public venu de plusieurs wilayas du pays a longuement applaudi le spectacle «Tahwissa DZ», de Faouzi Benbrahim, initialement programmée pour la soirée d'ouverture. Dans ce cadre, les trois artistes décédés Kachou, Aïssa Djermouni et Beggar Hadda, qui ont marqué de leur empreinte la scène artistique ont été honorés.

Le commissariat du Festival international de Timgad a également honoré l'acteur et dramaturge Fouzi Bouslah, le comédien Salah Boubir, le musicien Okba Djomati et l'ancien membre du Commissariat du Festival international de Timgad, le regretté Farid Djouima. Le regretté Amar Ezzahi avait été honoré lors de la première soirée du Festival international de Timgad. L'apparition sur scène de l'artiste «Flenn», la star de la soirée, a fait vibrer la foule, notamment les jeunes, qui ont repris en choeur ses plus belles chansons. L'ouverture officielle avait été précédée d'une parade populaire pour annoncer le retour de cette manifestation après deux ans d'absence en raison de la pandémie de Covid19. Les participants ont sillonné le centre-ville pour mettre en exergue la richesse et la diversité du patrimoine algérien. Pour rappel, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a donné le coup d'envoi de cette manifestation, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi. Cette 42e édition du Festival international de Timagad a été marquée par la participation du chanteur palestinien Haïtham Helaïli, de la chanteuse libanaise, Mira Mikhael et des stars de la chanson pour jeunes en Algérie.