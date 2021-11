À l'occasion de la fête nationale de la Pologne, la galerie Mohamed Racim, sise à Alger-Centre, abrite depuis le 11 novembre, dernier, une très belle exposition, baptisée «L'école d'affiche polonaise, l'art de la communication universelle». Une expo qui a comme organisateurs et partenaires, l'ambassade de Pologne, le ministère de la Culture d'Algérie et l'École des beaux-arts d'Alger. Dans son allocution de

bienvenue, l'ambassadeur polonais a tenu à saluer les bonnes relations qu'entretient la Pologne avec l'Algérie, cette dernière étant première partenaire sur le plan économique, mais pas que, constitue aussi un grand apport dans le rapprochement historique, mais aussi culturel. Il citera aussi l'Emir AbdelKader qui suscite un grand intérêt chez la Pologne arguant que sa statue a été réalisée par un artiste polonais (Mariam Konieckzny). Cette expo dont il en évoquera le contenu, met en avant le graphisme polonais dans toute sa diversité. Des affiches hautes en couleur, originales de par leurs représentations, elle ne vous laisseront pas indifférentS. En effet, cela témoigne de la grande vivacité et maturité de la Pologne, considérée universellement, depuis les années 1950, comme un pays du graphisme dans toute sa diversité.

Des créateurs du monde entier inspirés

Le graphisme et plus précisément les affiches polonaises qui ont inspiré de nombreux créateurs à travers la planète.

Cette expo aborde ainsi, les différentes périodes, thèmes des artistes qui sont traités dans leurs oeuvres. «Notre rétrospective se devait de présenter pour le public un produit d'une valeur à la portée universelle, importante pour la vie et la création culturelle, intellectuelle et artistique», pouvons -nous lire dans le communiqué de presse. Et de souligner: «L'école de l'affiche polonaise» est un phénomène artistique original de valeur et une source d'inspiration pour les artistes en devenir. Elle a influencé de nombreux designers et graphistes dans le monde entier. Les grands créateurs ‘des affiches artistiques» en Pologne ont produit «un style de création artistique et sociale en même temps», ce qui est devenu alors une sérieuse référence pour les affichistes du monde entier. Les graphistes polonais inventent une communication visuelle remarquable par ses qualités artistiques, son humour corrosif et une maïtrise étonnante du second degré.

Un art qui dépasse les frontières tant son génie est d'être subtil dans la simplicité grâce à une finesse dans le propos rendu de façon remarquable par le design et le propos».

La Pologne, l'Emir Abdelkader et les statues de Makam Echahid

Compte tenu de l'importance indéniable de ce phénomène culturel, les professeurs de l'Éole supérieure des beaux-arts, 'Alger, prévoient d''organiser aussi une conférence consacrée au thème de l'exposition...

À noter que la tradition de l'art du graphisme en Pologne est toujours perpétuée par les créateurs contemporains qui revivifient sans cesse un élan visuel et typographique qui caractérise aussi le dynamisme de ce pays. Il est à noter à cet effet, expliquent les organisateurs de cette expo, que «nos voeux de réaliser cette exposition de l'art d'affiches polonaises est la poursuite d'un grand travail axé sur l'amitié entre les deux peuples qui est continue depuis nombre d'années...». Aussi, outre la statue de l'Emir Abdelkader -les statues de Maqam Echahid ont également été réalisées par le professeur M.Konieckzny- la Pologne n'a cessé de collaborer avec l'Algérie cette année, comme en témoigne cet album de bande dessinée - résultat d'un concours dont les prix ont été soutenus et mécènés par la Pologne - pour le Fibda, réalisé par le jeune lauréat du concours Mahrez Si Saber, autour de l'officier Slowikowski, qui a vécu en Algérie dans les années 1940 et qui a travaillé avec des Algériens afin de préparer pour les Alliés l'opération «Torch» si importante pour le déroulement positif de la Seconde Guerre mondiale et aussi la traduction d'un hommage poétique dédié par Nowid, un poète polonais, à l'Emir Abdelkader, le sujet d'un livre réalisé par l'ambassade de Pologne cette année. On relèvera aussi la réalisation d'une peinture murale au sein de l'Esba. Une fresque murale consacrée aux deux Polonais nés à Varsovie-le compositeur Frédéric Chopin et la scientifique Marie Curie-Sklodowska- et réalisée par les plasticiens algériens Mohamed Merzouk et Fouad Yahiaoui. En somme, une collaboration qui n'a cesse de s'agrandir et se poursuivre.

À noter que l'expo «l'école d'affiche polonaise», qui se poursuivra jusqu'au 2 décembre, va être offerte à l'école des beaux-arts, comme l'a indiqué l'ambassadeur de Pologne en Algérie.

Une très belle exposition à visiter!