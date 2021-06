Natif de Ouargla, Youcef Lahrech est un photographe professionnel qui s'est impliqué, depuis plus de deux décennies, dans la promotion de l'image touristique et la sauvegarde du patrimoine culturel du Sud du pays, à travers l'objectif de son appareil photo.

Rencontré par l'APS en marge d'une récente manifestation culturelle sur le patrimoine culturel tenue à la Bibliothèque principale de lecture publique «Mohamed Tidjani» à Ouargla, Lahrèche, qui occupe actuellement le poste de conseiller, formateur et encadreur à l'Office des établissements de jeunes (Odej) d'Ouargla, a entamé sa carrière dans le domaine de la photographie comme amateur en 1989, avant d'accéder au monde du professionnalisme, dès le début du nouveau millénaire. Il avait exposé, à cette occasion, ses oeuvres qui s'articulent sur différents thèmes liés à la nature, la vie sociale, l'art et l'artisanat traditionnel d'Ouargla, en plus d'autres photographies prises durant ses excursions dans l'extrême Sud du pays, le Tassili N'Ajjer notamment. Lahrèche a mis en avant l'importance de la formation des jeunes amateurs afin d'améliorer leurs aptitudes et faire découvrir les nouveautés dans le domaine de la photographie, en soulignant l'importance d'encourager les photographes, amateurs et professionnels, à s'intéresser de plus en plus à la sauvegarde du legs culturel de chaque région à travers leur pratique quotidienne. Il précise que «la photographie est appelée à jouer son rôle dans la valorisation du produit artisanal et de mettre en lumière les diverses potentialités touristiques de l'Algérie».

«La photo est considérée aujourd'hui comme un moyen indispensable pour contribuer à la promotion touristique à travers l'amélioration de la visibilité des nombreuses destinations que recèle notre pays», a-t-il poursuivi. Lahrèche a bénéficié d'une série de sessions de formation ayant permis de consolider ses connaissances et de parfaire son savoir- faire dans le processus de prise de vue, en plus des techniques de photo et vidéo-montage, de l'infographie et de la conception des sites Web. Les différents rendez-vous culturels nationaux et internationaux auxquels il a pris part, à l'instar des 17 éditions du Salon national de la photographie, ainsi que sept participations à des manifestations similaires à l'étranger, ont contribué aussi à approfondir ces aptitudes dans le domaine. Lors de sa riche carrière professionnelle marquée aussi par une dizaine d'expositions personnelles, il a obtenu de nombreuses distinctions, dont le Premier Prix au Salon national de la photographie dans les éditions d'El-Oued et d'Annaba, et un classement parmi les 100 premiers photographes ayant pris part à un concours international qu'a abrité la Jordanie.