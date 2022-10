Les journées d'art vidéo d'Alger, Wide Shot 2022 est un événement où sont présentées des artistes de différents pays avec dix oeuvres. «Nous osons un rendez-vous avec les publics, entièrement consacré à l'art vidéo, indépendamment des autres médiums contemporains. Un melting-pot intellectuel où chacun apportera sa propre lecture et vision. L'objectif est que le langage visuel et sonore devienne un habitus dans le comportement des spectateurs des différents espaces auxquels nous avons fait appel. Et c'est la thématique «jeu» qui est l'épicentre de cette édition.» ecrit Amel Djenidi, la curatrice de cette manifesation qui se tiendra à Alger du 21 au 26 octobre 2022. «La sélection s'est opérée sur la diversité des techniques, des esthétiques et des représentations», nous souligne t -on. Ainsi, le jeu de rôle s'est réinventé un rythme sonore et visuel alliant image filmée et image fabriquée par ordinateur chez Hamla. Le jeu reprend avec la succession d'images en stop-motion dans un jeu de construction de tous les possibles avec Robineau. Le jeu de découpage est en effet intéressant tant nous pouvons retracer un lien de narration. La vidéo de Rolland revisite un classique du cinéma en quelques scènes. Andrej Tisma nous plonge ainsi dans une oeuvre qui use d'images d'archives proches du documentaire. Le montage tient de ce jeu d'images et de sons contrastés. Dans Candlemate, Brigitte Valobra et Wald nous invitent à une scène théatrale, passant par l'instant le plus lumineux au plus sombre dans un plan-séquence muet. Toujours dans le plan-séquence, Kheireddine Khaldoun explore l'ombre dansante dans une individualité cyclique. Pascale Pilloni marque sa liberté par la présence et l'absence à travers des chimères mystérieuses. Le jeu peut également être un terrain d'entente pour Marc Mercier qui anime une conférence sur l'art vidéo. Puis une vidéo en réalité virtuelle de Sandrine Deumier apporte la nouveauté d'un monde embryonnaire entre l'humain et la matrice. Pour finir, l'invitée de cette édition Zoulikha Bouabdellah propose une vidéo filmée du moins étonnante d'une danse tourbillonnante aussi bien physique que sociale. Elle sera en dialogue avec les étudiants de l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger. Au programme, des rpojections, rencontre-débat et conférences: le 21 octobre au Palais de la culture Moufdi Zakaria, Alger (17h), le 22 à Seen Gallery, Alger (16h30), le 23 au Centre de loisirs scientifiques,Tipaza (15h30), le 24 à l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger (10h À 12h), rencontre-débat de Zoulikha Bouabdellah avec les étudiants, le 24 au Musée public national des beaux-arts d'Alger (14h30) et enfin, le 25 à la galerie Bloom Alger (16h30), conférence de Marc Mercier sur l'art vidéo.