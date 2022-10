À l'initiative de l'ambassade de la République de Corée en Algérie, une semaine coréenne se tiendra du 10 au 20 octobre 2022. Amateurs de K-pop et K-culture, vous serez servis. L'ambassade a concocté un programme bien riche pour la 3eme édition de cet événement et ce, pendant plus de 10 jours. Entre exposition, projections et dégustation, il y en aura pour tous les goûts! Premier événement proposé: une exposition de calligraphie coréenne-arabe du 10 au 13 octobre 2022, de 10h à 15h30 à la galerie d'art Mohamed Racim. L'exposition mettra en avant les oeuvres d'artistes algériens et d'artistes coréens de la discipline, à l'image de Sin Seungwon, Choi Jaegun, Shin Dongwook ou encore Khaled Sebaa. Le film «Escape from Mogadishu» sera projeté pour sa part, le 19 octobre 2022 à partir de 17h à la salle Ibn Khaldoun. Enfin, une démonstration culinaire se tiendra le 20 octobre à 13h30 au siège de la résidence de l'ambassade de Corée en Algérie (sise, 5 chemin El Bakri, Ben Aknoun). Vous pourrez entre autres y déguster des Modum-jeon, célèbres crêpes salées coréennes.