La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a supervisé mercredi dernier à l'esplanade de Riadh El Feth (Alger), les festivités célébrant la Journée mondiale de l'enfant africain coïncidant avec le 16 juin de chaque année. La ministre a visité, en compagnie du président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), Rédha Tir, et en présence de cadres du ministère, un atelier d'arts plastiques pour enfants organisé au Club des étudiants de la culture et des Arts, avant d'assister à un atelier d'apprentissage de la calligraphie, pour partager la joie des enfants au Petit théâtre où a été jouée une pièce de théâtre pour marionnettes. Marquant une halte pour distinguer les enfants lauréats du Festival national de calligraphie arabe, édition 2021, Malika Bendouda s'est rendue à la bibliothèque du livre et de la connaissance de l'esplanade. Intervenant à ce propos, la ministre a affirmé que la célébration de cette journée était une occasion pour encourager ces jeunes talents dans les diverses spécialités artistiques, appelant les petits à participer aux multiples ateliers artistiques dans les domaines du dessin, la musique, la calligraphie arabe et le théâtre. La tutelle a lancé, en célébration de cet événement, des caravanes sillonnant différentes wilayas et a tracé un riche programme autour des marionnettes, le chant et la musique, l'art plastique. C'est dire l'intérêt que porte le département de la culture pour développer la personnalité de l'enfant, notamment dans les zones reculées. Le département des Arts veille à travers sa stratégie à «encourager les éditeurs spécialisés dans les livres pour enfants et restituer les salles de cinéma où seront projetés 70 films programmés», a-t-elle souligné.