Le 9 septembre dernier, jour de la naissance de Claude Nougaro, les deux membres du groupe Zebda ont sorti un nouvel extrait de leur album Darons de la Garonne, composé sur des textes inédits du chanteur toulousain. En effet, le 9septembre, jour symbolique de la naissance du chanteur toulousain, ils présentent un nouvel extrait, Saut de l'ange. Les chanteurs, issus du même quartier que Claude Nougaro et qu'ils connaissaient, ont voulu mettre un peu de leur histoire et leur musique, tout en faisant vivre la poésie du chanteur de Nougayork. «Claude Nougaro est né le 9 septembre 1929, on a aussi neuf titres sur l'album, même si on aurait pu en mettre un ou deux de plus. C'est aussi symbolique, car c'est à cette date-là, en 2018, que nous avons rencontré Hélène Bignon, sa soeur, qui nous a proposé de nous envoyer des textes inédits après un moment convivial pour célébrer l'anniversaire de Claude à l'invitation de sa fille, Cécile. Trois ans après, on est content de faire vivre ce projet.» Explique Mouss Amokrane et d'indiquer: « Notre objectif est vraiment d'incarner, pas de faire du Nougaro sur du Nougaro, de vivre les textes, de vivre leur poésie et d'essayer de mettre notre histoire. On est dans un rapport de transmission, on est du même quartier que Claude Nougaro, on a eu la chance de le rencontrer, de vivre des moments inoubliables à ses côtés. Jusqu'à ce que lui-même nous écrive un texte en 2002, Bottes de banlieue.» Dans ces textes il y a des chansons qui font écho au parcours du groupe. «C'est incroyable, car le premier texte que l'on reçoit, c'est Le lait caillé. Nous, on a grandi et on a été élevé au lait caillé. Nous sommes des enfants d'une bergère kabyle, installée au quartier des Minimes, elle nous faisait du lait caillé dans l'appartement, elle ne jetait pas le lait qui avait tourné. On reçoit le texte et on se dit, c'est une histoire en commun sur un territoire.» Souligne Mouss.

A propos de l'importance de transmette ces textes aux nouvelles générations,selon Moss: «Cela fait partie d'un patrimoine commun.

On sait que quand on connaît l'oeuvre de Nougaro, on est face à un artiste qui, en partant des Minimes, a été un des premiers à faire un album au Brésil, en Afrique.

Un poète qui porte une gouaille qui nous parle, on se retrouve dans sa manière de porter les mots.

Dans une tradition de chanson française, il a énormément apporté. Cela reste la plus grande vedette du quartier.»