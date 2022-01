L'association culturelle «Saharienne», créée depuis une décennie, se présente comme un outil de valorisation des artistes et des arts dans la wilaya de Bechar et de contribution à la préservation du patrimoine culturel de la région.

Durant l'année 2021, au moins 200 artistes de tous les horizons, à savoir musiciens, artistes-peintres, clowns, comédiens de troupes théâtrales et poètes, ont pris part aux activités de l'association, dont sept organisées en forme de caravanes culturelles à destination des zones et localités éloignées des grands centres urbains de la wilaya, a affirmé, ce samedi son président, Noureddine Rahou.

«Notre objectif est de faire connaître périodiquement les jeunes talents artistiques dans les différents domaines de leurs activités et créations artistiques, à travers l'organisation dans la wilaya de manifestations et expositions dédiées à leurs travaux», a-t-il indiqué. Ce qui a permis d'organiser une douzaine d'expositions en 2021, qui ont été bien accueillies par le public qui a acquis plusieurs pièces des créations de ces artistes, dont des tableaux en sable, de peinture ainsi que des pièces de décoration, de poterie et tapisserie, a-t-il ajouté. «Ce genre de rencontres ont permis de nous faire connaître et distribuer nos oeuvres, produits et réalisations», signalent des jeunes artistes de la région. Selon Rahou, «Saharienne» organise aussi depuis 3 ans des manifestations et autres animations culturelles et artistiques pour enfants, notamment au niveau des zones d'ombre de la wilaya et ce, avec le concours des autorités locales et de plusieurs établissements publics et privés. Plus de 400 enfants ont pris part à ces manifestations marquées par plusieurs représentations théâtrales et d'animation de jeunes clowns, ainsi qu'à différentes autres activités, dont l'initiation au dessin et aux technologies de la communication et de l'information, a-t-il encore fait savoir.

Les membres de cette association ainsi que des artistes ont aussi pris part à des opérations de désinfection des hôpitaux de la région, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la pandémie de Covid-19, de même qu'à la sensibilisation de la population à la vaccination contre ce virus, en étroite collaboration avec la direction locale du secteur de la santé. Pour cette année, sont projetées la 3e édition du festival local culturel Allah Yajaâl Men Khimatna Khyam, et la manifestation culturelle Netfakrou Lahbab, avec la participation d'une centaine d'artistes et autres artisans locaux, si la situation sanitaire le permet, a annoncé le président de l'association «Saharienne».