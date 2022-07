Un observatoire d'étoiles exceptionnel s'invite à l'opéra d'Alger (Boualem Bessaïh) du 25 au 31 juillet 2022.

En effet, les journées «Galaxy Sparkle», organisées en partenariat avec l'Office National de la Culture et de l'Information (Onci), seront l'occasion pour les passionnés d'astronomie d'admirer les classes du système solaire. Ils pourront également découvrir l'immensité de l'Univers à travers le planétarium, où la galaxie, les étoiles et les planètes seront au rendez-vous.

Les tickets d'entrée à l'observatoire se vendent à l'opéra d'Alger, où se dérouleront les activités. Le prix du ticket est fixé à 1500 DA.

Le prix du ticket pour un enfant accompagné de son parent est de l'ordre de1500 DA (pour les deux).

À noter que -50% sont accordés pour les étudiants et les personnes âgées (+65 ans). Il est important de se munir de vos cartes nationales ou vos cartes d'étudiants afin de bénéficier de la réduction.

Les horraires d'entrées sont de 09 h à 16h.