Le Centre des arts «El Kounouz», un nouvel espace d'expression et d'exposition, dédié aux arts et à l'artisanat, vient d'ouvrir ses portes au public, artistes et artisans de la capitale, proposant des espaces aux atmosphères chaleureuses rompant quelque peu avec la solennité propre aux galeries d'art. Situé dans le quartier de Chéraga (à l'ouest), le Centre des arts «El Kounouz», offre à ses exposants une dizaine de salles, permettant la proximité entre artistes et artisans, pour «créer un lieu de rencontres et d'échanges entre concepteurs tout en donnant de la visibilité à leurs créations», explique la fondatrice et la directrice du centre, Khadidja Mehamsadji. Visiblement émue de voir aboutir son projet d'établir «des passerelles» entre le secteur de la «culture et les arts» d'un côté, et celui du «tourisme et de l'artisanat» de l'autre, la directrice du centre a invité le public à découvrir les oeuvres d'une vingtaine d'artistes et artisans à l'occasion de l'inauguration des lieux et de la Journée internationale des femmes. Ainsi, la «Galerie des verres» célèbre, le bijou et le dessin sur verre, la «Galerie du fil d'or» met en avant les confections de haute couture traditionnelle, alors que la «Galerie des artistes» est dédiée aux oeuvres des plasticiens. Le Centre des arts dispose également d'une «Galerie des artisans» et de l'espace «Warchati», destinée à accueillir, plus tard, selon Khadidja Mehamsadji, des «ateliers de formation dans différents domaines artistiques et artisanaux, ainsi qu'une bibliothèque».