La première édition d'un nouveau Salon du livre se tiendra du 8 au 10 septembre prochain à Boghni, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mardi des organisateurs de cet événement. Une vingtaine de maisons d'édition ainsi qu'une trentaine d'auteurs ont déjà confirmé leur participation à cette manifestation qui sera dédiée à l'anthropologue et chercheur Youcef Necib. «L'objectif de ce Salon, en plus de permettre la rencontre entre les auteurs et le public, est de relancer l'activité culturelle dans la région», a souligné Zohir Mammeri, vice président de l'Assemblée populaire communale (APC), organisatrice de l'événement. Des conférences sur plusieurs thèmes ainsi que divers ateliers seront au programme de cette manifestation qu'abritera la nouvelle bibliothèque communale, récemment inaugurée.