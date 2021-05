L'annonce a été faite par Akira Toriyama ce dimanche, officiellement le «Goku Day». La rumeur courait depuis plusieurs jours, les producteurs l'avaient promis après la sortie de Broly en 2019, mais il a fallu attendre ce dimanche 9 mai, officiellement le Goku Day, pour en avoir la confirmation: un nouveau long métrage Dragon Ball Super sortira au cinéma en 2022. Et comme pour les derniers films (Battle of Gods, La Résurrection de F et Broly), le créateur original Akira Toriyama est de la partie.

«Je suis très impliqué dans la production, l'histoire et les dialogues, a-t-il commenté. Je ne devrai pas trop en dire sur l'intrigue, mais préparez-vous à des combats extrêmes et l'implication d'un personnage inattendu.» O.K., c'est parti pour des mois de spéculation chez les fans.

«Nous voulons explorer des territoires inédits en termes d'esthétique et d'action, et donner une expérience incroyable au public, a ajouté le dessinateur. J'espère que tout le monde sera impatient de découvrir ce nouveau film.» Dragon Ball Super - Broly était déjà le film ultime pour les fans, donc.