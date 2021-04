La ville d'Alger se dote d'un nouveau café littéraire. Baptisé «Al-Rùmi», il proposera rencontres littéraires et artistiques diverses. Sis au 103, rue Didouche-Mourad, Al-Rùmi est un café ce qu'il y a de plus commun, avec gourmandises et boissons chaudes au menu.

La différence est qu'il propose également une nourriture de l'esprit avec rencontres littéraires, ateliers créatifs ainsi que des jeux de société. Une bibliothèque de livres est également à disposition des clients, afin qu'ils découvrent ou redécouvrent certains classiques.

Un programme d'activités culturelles est en cours de finalisation. Il sera dévoilé à la fin du mois sacré de Ramadhan. Le lieu vous accueille pour des sahrate, placées sous le signe de la culture.