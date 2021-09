L'Ecole nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels (Encrbc) annonce l'ouverture d'une nouvelle formation pour l'année universitaire 2021/2022.

Ce nouveau master professionnalisant «conservation et restauration des biens culturels mobiliers» est le premier de son genre en Algérie.

L'accès à se master se fera sur la base d'un concours et par ordre de mérite après étude de dossier et entretien, précise l'Encrbc dans son communiqué. Cette formation s'adresse avant tout aux personnes titulaires d'un des diplômes suivants: Une licence en conservation-restauration des biens culturels, une licence en archéologie, spécialité «conservation-restauration», un diplôme supérieur d'études en arts plastiques, une licence en arts plastiques, une licence en préservation du patrimoine culturel, un diplôme en architecture, une licence en architecture et un diplôme en sciences et génie des matériaux. Enfin, en plus de la nécessité d'être titulaire de l'un des diplômes, deux autres conditions doivent être respectées. À savoir: avoir une moyenne supérieure ou égale à 12/20 en cursus de licence ainsi qu'avoir un master dans les spécialités précitées. Quant au dossier d'inscription, il comprend en premier lieu les documents suivants: une lettre de motivation (avec numéro de téléphone et adresse mail du candidat ou de la candidate), une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent, une copie du diplôme de premier cycle ou attestation de succès de L3, les différents relevés de notes du cursus universitaire suivi, le document descriptif annexé au diplôme, une attestation de bonne conduite du candidat, délivrée par l'établissement d'origine et 01 photo d'identité. Le dossier une fois complété doit être envoyé par courrier postal à l'adresse suivante: Ecole nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels, Centre arabe d'archéologie, Route nationale N°11 Tipaza.

Le dossier peut également être envoyé via l'adresse électronique suivante: [email protected] (sous format PDF) Ou par Fax: 024.34.61.99. Notez, par ailleurs, que la date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 23 septembre.