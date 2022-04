Peu d'écrits non plus sur cette maladie que décrit l'auteur dans son livre, comme un ensemble de petites vertèbres qui terminent le sacrum, prolongeant la colonne vertébrale. La coccygodynie, explique-t-il plus loin, est une douleur localisée au sein du coccyx, elle est exacerbée lors de la station assise ou lors du relevé du siège. La position assise prolongée, a fortiori, quand la surface du siège est dure, représente un facteur favorisant. Dans son ouvrage, qui vient de paraître,le docteur Ounoughene, également auteur de nombreuses conférences pour la formation continue des généralistes sur les thèmes des Céphalées aigues, AVC hémorragiques, les traumatismes vertèbro-médullaires, affirme que «devant un examinateur peu averti, ou un praticien non expérimenté, et au vue de la pauvreté de l'examen clinique, il est habituel d'étiqueter ce syndrome algique «sine materia» dans la case «psychogène».Cette attitude est responsable d'une errance diagnostique». Aussi, «si l'étiologie traumatique est fréquente (luxation, fracture, trouble de la mobilité), dans d'autres cas, les bursites créées par une inflammation des tissus mous péri-coccygiens engendrés par une épine du coccyx. Une arthrose sacro ou inter-coccygienne est aussi pourvoyeuse de douleurs de cet os» ajoute-t-il. Dans le chapitre de diagnostic différentiel de la douleur pelvienne posturale,il est volontairement hypertrophié en raison de la complexité des rapports du coccyx avec les muscles du pelvis,et le docteur Mouloud Ounnoughene ira en profondeur concernant les maladies peu connues du médecin généraliste et qui peuvent porter à confusion avec ces douleurs coccygiennes, comme par exemple, le syndrome d'Alcock par compression du nerf pudental,, le syndrome du muscle piriforme, ce dernier comprimant le nerf sciatique et le syndrome du releveur de l'anus. Par ailleurs, notons qu'à la lecture, ce livre s'adresse aussi bien aux étudiants en fin de cycle d'études médicales qu'aux praticiens qui ont en commun le coccyx avec ses différentes insérions musculo-aponévrotiques et nerveuses, il apparaît que différents segments du traitement de la coccygodynie seront abordés avec un point d'orgue pour les règles d'hygiène de vie. Un ouvrage au lexique médical, mais qui reste abordable pour le lecteur qui veut découvrir les secrets de cette douleur qui touche d'ailleurs beaucoup de personnes. Notons enfin que le docteur Mouloud Ounoughene est spécialiste en neurochirurgie, exerçant en libéral. Il est auteur de nombreuses conférences pour la formation continue des généralistes sur les thèmes des Céphalées aigues, AVC hémorragiques, les traumatismes vertèbro-médullaires. Il a participé par une communication introductive sur l'anatomie et physiologie des noyaux gris de la base dans la maladie de Parkinson à la conférence du professeur Louis Benabid sur le traitement de cette maladie. La désincarcération et le ramassage des traumatisés vertèbro-médullaires des accidentés de la route ont également été débattus par l'auteur.