Même à une époque où la poésie ne séduit plus grand monde, Abder Zegout continue d'y croire. On peut aller jusqu'à dire que la poésie est la raison de vivre d'Abder Zegout. C'est l'amour de sa vie. On n'osera pas dire que c'est son unique amour, mais... Abder Zegout est né et grandi dans une tr_s belle région de la wilaya de Tizi Ouzou: Ifigha.

La beauté féérique d'Ifigha et la générosité légendaire de ses habitants a eu une grande influence sur Abder Zegout. L'environnement familial d'Abder Zegout a également motivé l'émergence de sa passion pour la poésie. Abder Zegout a, en effet, baigné depuis sa tendre enfance, dans l'univers de la poésie kabyle. Puisqu'il a fait ses études en langue française, il a choisi d'écrire dans cette langue. Son tout nouveau livre vient d'être publié à Paris aux éditions «Les impliqués». Après vingt recueils de poésie publiés principalement aux éditions L'Harmattan, Abder Zegout vient de publier un livre où le lecteur trouvera, en plus de la poésie, des récits, des contes, etc. Abder Zegout a donc choisi de réunir une partie de ses textes dans un seul volume intitulé «Parole intérieure». L'éditeur précise que dans ce livre d'une centaine de pages, et intitulé «Parole intérieure» l'auteur Abder Zegout propose à ses lecteurs un kaléidoscope d'émotions, de traditions, de visages, de paraboles... Abder Zegout s'en sert pour nous dévoiler son parcours enraciné, intime, et poétique bien sûr, dans un univers kabyle riche et complexe. Il s'agit, ajoute-t-on, d'un double portrait, double récit pour comprendre comment, entre joies et plaisirs, rires et ambiances, la fête à Ifigha n'est pas qu'insouciance et distractions. Elle est la réponse d'un peuple aux questions que lui pose son histoire. C'est la première fois que Abder Zegout s'aventure en dehors des sentiers battus. Il ne s'agit pas donc seulement de poème cette-fois comme Abder Zegout nous a habitués depuis la fin des années quatre-vingt quand il avait commencé à publier ses poèmes dans la mythique rubrique «Notre époque» du quotidien national «Horizons», qui sortait à l'époque, le soir, faut-il le rappeler. Dans ce nouveau livre, Zegout fait cohabiter allègrement le poème, le conte, le récit, des citations, etc. Il s'agit en quelque sorte de leçons tirées de toute une vie de poète à la fois sociable et solitaire, à la fois optimiste et pessimiste car trop réaliste, et à la fois heureux et malheureux. Comme tout poète authentique, Abder Zegout vit profondément ce qu'il décrit dans sa poésie. Il en est fortement imprégné. «Parole intérieure» est un livre qu'on ne doit surtout pas lire d'une traite puis abandonner.

Bien au contraire, il pourrait constituer un ouvrage de chevet à avoir à proximité de soi. Abder Zegout y dresse des constats sur des réalités parfois amères, souvent difficiles à accepter. Il dépeint le vécu actuel, surtout dans la société qui est la sienne. Il y a beaucoup de messages dans ce livre. Des messages tirés d'expériences réelles et vécues par l'auteur ou par des proches qui lui en ont fait part. Il s'agit donc de poèmes et de récits réalistes même si le romantisme demeure le point fort du poète Abder Zegout qui sait mêler mélancolie et joie aussi bien dans ses textes que dans sa vie de tous les jours. Au grand bonheur de ses lecteurs et de ses amis.