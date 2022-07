La magie de rue ou «street magic». Un genre d'illusionnisme où les tours de magie sont réalisés dans la rue devant des passants, par opposition à la scène. Un genre où excelle Ramzi Marref. Un jeune, talentueux qui a réussi à conquérir le public. De plus en plus connu, Ramzi né en 1994 à Alger, tente de capter l'attention des passants en réalisant des tours avec un niveau de difficultés plus importantes en présence d'un public proche. Il découvre sa passion dès son jeune âge. Toujours à la recherche d'un nouveau défi, il s'est lancé dans cette voie, après avoir regardé une émission canadienne pour enfants. Son aventure commence et une grande carrière s'ouvre devant lui. Il confie à L'Expression: «C'est pour moi, une passion particulière. Elle est à la fois amusante et curieuse. Elle attire le public vers lequel je vais et je n'ai jamais attendu que le public vienne vers moi», car, pour lui, «il faut se faire connaître par ses dons et faire de sa passion une arme pour amuser le public». Il se considère comme un magicien de rue, qui a été présenté par l'un des plus connus au monde, Jeff Shéridan, un Américain qui écrira un livre en 1977, sur cette magie, aujourd'hui dans nos rues grâce à des gens talentueux comme Ramzi. Notre artiste est aussi un diplômé universitaire en ressources humaines, mais ses études ne l'ont jamais empêché de se produire souvent sur scène aussi, lors d'évènements et de manifestations organisés pour les enfants. Il fascine aussi les voyageurs dans les transports publics et trouve beaucoup de plaisir à dessiner le sourire sur le visage des citoyens, après un tour de magie. Ramzi l'illusionniste, qui avance dans sa passion et le public le lui rend bien, regrette, cependant, que les institutions culturelles dans le pays n'accordent pas une grande importance à ce genre d'art. Il compte, à l'avenir publier un livre dans ce sens, afin de faire connaître cette passion qu'il a acquise tout seul, sans aucun apprentissage, dans un établissement spécialisé. En effet, Ramzi est un véritable autodidacte qui a commencé par de petits tours jusqu'à atteindre l'illusionnisme. Ce jeune est à encourager, au même titre que l'animation dans les rues, pour rendre le sourire. C'est ce qui manque peut-être.