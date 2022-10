«Gestion et communication de crise, les outils clés et les attitudes gagnantes» est le titre d'un nouvel ouvrage collectif de Mohamed Cherif Amokrane, Omar Hemissi et Guy Versailles, qui traite des bonnes pratiques de gestion et de communication en cas de crise dans tous types d'organisations. Dans ce livre, récemment paru aux éditions «El Othmania», les auteurs expliquent, en 186 pages, que «Les crises sont inévitables dans la vie d'une organisation, mais elles ne sont pas forcément fatales», soutenant que de «bonnes pratiques de gestion et de communication peuvent permettre aux organisations d'y survivre» et donc trouver des opportunités de sortie de crise. «En Algérie, comme partout ailleurs, les managers et les communicateurs avisés prennent conscience de la nécessité d'adopter ces bonnes pratiques de gestion et de communication. Mais encore faut-il les identifier et les aborder à temps», expliquent les auteurs. Développé en trois chapitres, l'ouvrage définit d'abord la nature et les caractéristiques des crises qui peuvent subvenir dans une organisation donnée, publique ou privée, pour aborder ensuite les méthodes de construction d'une organisation résiliente afin d'y faire face, et de conclure avec les différentes manières de préparation pour parer à toute éventuelle crise. Préfacé par l'expert français en communications des organisations, Thierry Libaert, et le président du Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise (Care), Slim Othmani, l'ouvrage est rédigé dans un langage clair et accessible, et illustré par de nombreux exemples algériens et étrangers, offrant un condensé des meilleures pratiques reconnues en gestion et en communication de crise. Ce livre se propose d'offrir des «outils» aux managers de tous types d'organisations pour comprendre la nature des crises, les reconnaître très rapidement lorsqu'elles surviennent, les prévenir autant que possible et mettre en place les mesures idoines pour y faire face en agissant dans les meilleures conditions. Interrogé par l'APS, Mohamed Cherif Amokrane a indiqué que l'approche largement répandue et qui se limite temporellement à la crise comme événement, «ne suffit pas à appréhender un tel phénomène dans les meilleures conditions». «L'organisation a besoin de préparation sur le temps long pour acquérir des qualités et des aptitudes indispensables en temps de crise et qui sont impossibles à développer une fois celle-ci survenue», a-t-il précisé. À la question de savoir la raison ayant motivé le choix de réaliser un ouvrage collectif, le principal auteur a fait savoir que l'idée était de «ratisser large et couvrir différentes expériences et visions». Spécialiste en communication, Mohamed Cherif Amokrane évolue auprès des top management des organisations commerciales et gouvernementales ainsi qu'auprès des agences des Nations unies, principalement l'Unicef. Diplômé de l'ENA et docteur en sciences de gestion, Omar Hemissi est professeur des universités et expert formateur et professeur associé à l'Ecole supérieure de commerce d'Alger, ainsi qu'à l'Ecole nationale d'administration. Il est aussi conseiller et consultant en stratégie, management et organisation. Il est actuellement directeur général de l'Ecole supérieure de banque. Comptant plus de 30 ans d'expérience en communication et relations publiques dans les secteurs public et privé et spécialiste en planification stratégique et gestion de crise, Guy Versailles est un expert canadien et membre du conseil d'administration de la Société canadienne des Relations publiques.