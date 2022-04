L'Association El-Baraka pour le travail de charité et l'humanitaire a lancé le concours du Grand Prix international de la meilleure oeuvre intellectuelle descriptive de la souffrance des détenus palestiniens, dans le but de «lever le voile sur le sort tragique de ces derniers et de dénuder la politique inhumaine de l'ennemi sioniste devant le monde entier». «Le concours du Grand Prix international de la meilleure oeuvre intellectuelle descriptive de la souffrance des détenus palestiniens a également pour objectif de faire connaître les victoires et le combat que mènent au quotidien les détenus dans les geôles contre l'administration pénitentiaire de l'ennemi sioniste», a indiqué le président de l'Association El-Baraka, Ahmed Ibrahimi, mardi soir à Alger. Le Crand Prix international de la meilleure oeuvre intellectuelle, placé dans sa première édition sous le slogan «Avec vous sur la voie de la liberté», récompensera les meilleures oeuvres traitant de la thématique des conditions inhumaines dont souffrent les détenus palestiniens dans les geôles de l'occupant, dans les disciplines suivantes: dessin, poésie, vidéo courte et articles de presse. Les lauréats des trois premiers Prix percevront respectivement des chèques de 3000, 2000 et 1000 dollars. «Le lancement de ce prix qui coïncide, par ailleurs, avec la Journée du Savoir (16 avril) et la Journée du détenu palestinien (17 avril) se veut également un hommage au leader du mouvement réformiste en Algérie, Abdelhamid Ibn Badis et au détenu palestinien qui subit le pire traitement qui soit dans la prison», a ajouté Ibrahimi. Intervenant à cette occasion, le représentant de l'Association des ouléma musulmans algériens, Amar Talbi, a dénoncé «le mutisme de certains pays arabes et musulmans face aux dernières agressions sionistes contre le peuple palestinien et la mosquée Al-Aqsa». Talbi a condamné également «l'empressement de certains pays arabes et musulmans à normaliser leurs relations avec l'entité sioniste, en quête d'une éventuelle protection ou intérêts étroits», qualifiant cette attitude de «lâche» et de «trahison» pour l'Islam et la nation musulmane. «Les sionistes ne vont jamais aider les musulmans. Espérer un éventuel appui de leur part est une illusion qui ne tardera pas par devenir une désillusion», a affirmé. Tolbi. Selon les institutions palestiniennes concernées par les affaires de prisonniers, il y a environ 4.500 prisonniers dans les geôles de l'occupant sioniste, dont 1500 enfants et 34 femmes.