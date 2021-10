Très apprécié et aimé par les Algériens, surtout ceux de l'ancienne génération, Rabah Driassa, l'une des grandes figures de proue de la chanson populaire algérienne et maghrébine, notamment aux années 70-80 et même au-delà, est décédé, hier, à l'âge de 87 ans. Sa disparition a fait couler les larmes à ses fans, dont certains n'ont pas manqué de confier que «c'est une partie de nous-mêmes qui s'en va». Parmi les officiels, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a présenté, dans un tweet, ses condoléances à la famille artistique et aux proches du regretté artiste, affirmant qu' «avec sa disparition, la scène culturelle nationale perd une icône de la chanson algérienne authentique qui nous a offert des chansons merveilleuses, gravées, à tout jamais, dans nos mémoires et qui a dignement représenté l'art engagé avec patriotisme». «En présentant mes condoléances à la famille du défunt et au monde de l'art, je prie Allah de l'accueillir en Son Vaste Paradis et d'accorder aux siens patience et réconfort», a ajouté le Premier ministre. La ministre de la Culture, Wafa Chaâlal, a également présenté ses condoléances à la famille, affirmant que «l'Algérie a perdu, avec le décès de Hadj Rabah Driassa, un des piliers de l'art et du patrimoine authentiques». Plusieurs amis, proches et collègues de l'artiste Rabah Driassa, ont exprimé leur grande tristesse à la perte d'une «éminente figure artistique» du pays. Selon des témoignages recueillis par l'APS à la maison du défunt, citoyens et artistes ont afflué, hier, au domicile mortuaire pour présenter leurs condoléances, affirmant que «l'Algérie aura perdu, avec son départ, une de ses grandes figures artistiques, qui a de tout temps, honoré l'Algérie dans les manifestations aux niveaux national et international». Très peiné par le décès de son grand-père, le petit-fils de l'artiste a fait savoir que le défunt Rabah Driassa, était en excellente santé et que la nouvelle de sa mort a terrassé toute la famille. «L'amour des gens et leur soutien, en cette douloureuse épreuve, a pu consoler un tant soit peu la peine de la famille», a-t-il dit. De son côté, l'artiste Nasreddine Blidi, s'est dit très surpris par la nouvelle du décès de l'icône de la chanson algérienne car ce dernier était en bonne santé, regrettant la disparition «d'un artiste extraordinaire». Le chanteur chaâbi, Samir Laâlag, un des élèves du défunt, a dit avoir appris du défunt son amour de la patrie, ses nobles valeurs et sa modestie avec ses fans. Très affecté par le décès de feu Rabah Driassa, le même artiste a ajouté qu'il garde en souvenir un conseil du défunt qui l'encourageait à «s'améliorer et à faire de son mieux au service de l'art, sans contrepartie». Présent au domicile du défunt, le directeur de la culture de la wilaya de Blida a indiqué que l'Algérie perd, avec la disparition de Driassa, «une encyclopédie culturelle et une icône de l'art algérien de grande renommée dans les différents pays arabes». Et d'ajouter que Hadj Driassa aimait, à l'occasion de sa participation aux manifestations et concerts à l'extérieur du pays, chanter l'amour du pays et appeler les Algériens à s'unir et à préserver leur patrie, soulignant que l'artiste, source de la fierté de l'Algérie, «sera toujours vivant dans les esprits de ses fans». Sur leurs murs Facebook, plusieurs artistes ont également tenu à rendre un dernier hommage à Rabah Driassa. Le chanteur Massi a écrit: «A Sgunfu di talwit a chikh Rabah Driassa. Mes sincères condoléances à mon frère, Abdou Driassa, ainsi que toute la famille Deriassa et la famille artistique pour le décès du légendaire Rabah Driassa.»

Takfarinas a, lui aussi, annoncé la nouvelle et présenté ses condoléances à sa famille et à la grande famille artistique. Un beau texte a aussi été rédigé par une journaliste de la Chaîne 3, à la mémoire du défunt. Souhila El Hachemi a écrit: «Son soleil s'est éteint, mais son étoile continuera de briller car l'art et le talent ne meurent jamais. Rabat Driassa, le grand chanteur, auteur et compositeur est décédé ce matin. Avec sa disparition, on perd un monument de la chanson algérienne. Que la terre lui soit légère. Adieu l'artiste».