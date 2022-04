La deuxième édition du Festival du théâtre amateur de Bouira, organisée depuis une semaine, a été «un franc succès», a estimé mercredi la direction locale de la culture, organisatrice de la manifestation.

«Cette nouvelle édition du festival a eu un franc succès, avec la participation de plusieurs troupes et de la gent féminine, surtout avec de nouveaux talents qui ont besoin de soutien et d'encouragement», a indiqué à l'APS la directrice de la culture, Salima Gaoua à la clôture de l'évènement.

Lancé depuis le 4 avril au théâtre Ammar El Askri de la ville de Bouira, pour animer les veillées ramadhanesques, cette deuxième édition a vu la participation de 14 troupes et de quatre monodrames.

À la clôture mercredi, la manifestation a connu la présentation de cinq pièces théâtrales dont, notamment «L'au-delà» et «La Surprise» de la troupe «Assayas» de Takerboust. Rejoué sur scène, lundi soir, le spectacle «El Qorbane» du réalisateur Samir Mokhtari a, lui aussi, connu un grand succès dans ce festival grâce au talent dont jouissent les quatre acteurs issus de l'association «Thilelli» d'El Adjiba (est de Bouira).

La troupe théâtrale de Lakhdaria ainsi que l'association El Salam de Sour El Ghouzlane, ont elles aussi, brillé durant ce concours dont les prix seront remis aux trois premiers lauréats le 21 avril prochain, selon Mme Gaoua.

Un autre monodrame de l'artiste Linda Kaouane et Aksel a également été présenté, mardi soir, devant le grand public. «Nous avons assisté à un travail de qualité qui a besoin de perfectionnement. Nous devons encourager ces jeunes», a souligné la directrice de la culture.

L'organisation de ce festival a coïncidé avec la réouverture du théâtre régional de la ville après 10 ans de fermeture. «La réouverture de cette belle structure culturelle nous permettra sans doute de promouvoir nos capacités et nos talents», a-t-elle dit. «Nous saisissons cette occasion pour saluer la direction de la culture pour les efforts consentis pour la réussite de cet évènement», a déclaré Fatah Mokhtari, l'acteur principal du fameux spectacle «El Qorbane».