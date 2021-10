Le rêve du réalisateur Yazid Arab se réalise, enfin, avec le premier coup de manivelle donné jeudi dernier à Tizi Rached pour son film-documentaire sur l'une des grandes figures du nationalisme algérien et de la lutte identitaire amazighe, Laimèche Ali. Il fallait bien qu'un réalisateur pense à réaliser un film-documentaire sur Laimèche Ali, des livres ayant été déjà écrits sur ce héros mort très jeune. On peut citer l'ouvrage intitulé: «Laimèche Ali, l'irréductible révolutionnaire» co-écrit par les auteurs Mourad Amara et Kamel Ahmane. Pour toucher un maximum de citoyennes et de citoyens, la nécessité de réaliser un film-documentaire sur ce héros du nationalisme algérien s'imposait. En plus de Laimèche Ali, de nombreuses autres figures de proue du nationalisme algérien, malheureusement méconnues aujourd'hui, méritent d'être connues par les nouvelles générations à l'instar de Imache Amar, Benai Ouali, Mbarek Ait Menguellet, Amar Ould Hamouda, Mohand Said Aiche... Il s'agit de personnalités qui ont lutté précocement contre le colonialisme français mais aussi qui ont revendiqué très tôt et très haut la dimension amazighe de l'identité nationale algérienne. Le film-documentaire de Yazid Arab qui portera pour titre «Laimèche Ali, un serment pour la liberté» qui s'inscrit dans cette démarche, est à encourager et à généraliser. Car, ce genre de travaux cinématographiques doivent être réalisés en urgence avant que les témoins ne nous quittent. Yazid Arab a compris ce défi et il est passé à l'acte. Le premier tour de manivelle a eu lieu jeudi dernier à Tizi Rached, région natale du militant nationaliste Laimèche Ali. En marge du premier tour de manivelle, Yazid Arab a déclaré que ce film-documentaire de 60 minutes sera un périple d'une année et demie à 2 ans sur les traces du révolutionnaire, disparu il y a 75 ans, qui interrogera le réel, lieux et personnages/ Yazid Arab a ajouté: «Il s'agira d'un documentaire de création qui interroge des lieux où a vécu Laïmeche à l'exemple de sa région natale, Tizi-Rached, Ben Aknoun et Meliana, où il a étudié et fait du théâtre, Mekla, où il trouva la mort et aussi des personnages, historiens et descendants de sa famille». Le réalisateur Yazid Arab a indiqué en outre que l'intérêt de ce film-documentaire consiste à faire revivre ce personnage important de l'histoire du Mouvement national algérien qui a contribué au recrutement et à la formation de plusieurs leaders nationalistes, à l'image de Hocine Ait Ahmed, Benaï Ouali ou Abane Ramdane et initié le 1er noyau de militants nationalistes de Ben Aknoun.

Il y a lieu de préciser que Laimèche Ali a vu le jour en juillet 1925 à Icheriwène dans la commune de Tizi Rached. Il n'avait que 17 ans quand il mit le pied à l'étrier de la lutte politique. Il fut parmi les pionniers du Mouvement national attaché à l'idée d'indépendance de l'Algérie jusqu'à sa disparition, à 21 ans en août 1946. En 1942, il était élève au lycée de Ben Aknoun en compagnie de Omar Oussedik, Idir Aït Amrane, Sadek Hadjerès, M'barek Aït Menguellet, Hocine Aït Ahmed, Mohand Saïd Aïche et d'autres militants nationalistes. Il rejoignit la cellule estudiantine rattachée au Parti du peuple algérien (PPA) où il activa jusqu'à leur transfert à Meliana. Revenu dans sa région natale et vivant en clandestinité, il implanta en 1945 la première structure des Scouts musulmans algériens (SMA) à Tizi Rached, et par la suite à travers d'autres localités de Kabylie, dans le but d'assurer une base militante au PPA. Homme de théâtre et de poésie, il a également contribué à la préservation de la langue et culture amazighes en composant plusieurs chants patriotiques dont le célèbre «Ekker a mmis u mazigh» sur lequel la paternité n'est pas encore totalement établie entre Laimèche Ali et Mohand Ou Idir Ait Amrane.