Alors que les Français se réhabituent à retrouver le chemin des salles de cinéma, voila un film qui va certainement faire parler de lui les prochains jours. On se souvient du scandale qui a entouré le film «Parfums d'Alger» de Rachid Benhadj, en 2010 quand Isabelle Adjani, qui y tenait le rôle principal, avait refusé de continuer à jouer en claquant la porte en plein début du tournage. Cette fois c'est avec Yamina Benguigui et son film «Soeurs» qu'elle se réconciliera avec l'Algérie puisque le film, déjà annoncé en 2018 sortira le 30 juin 2021 en France.

Un film où il sera question d'une histoire de famille algérienne avant tout, bien que la double identité y est la matrice du film comme c'est le cas aussi avec les deux autres protagonistes qui joueront le rôle des «soeurs» aux côtés d'Isabelle Adjani, à savoir Rachida Brakni et Maïwenn.

D'une durée de 95 minutes, ce premier long métrage fiction de Yamina Benguigui, a été tourné entre Alger, Oran et Constantine, mais aussi en partie à Paris.

L'ancienne ministre française de la Francophonie, Yamina Benguigui, qui fut aussi condamnée en France pour une affaire de déclaration de patrimoine incomplète participera bientôt à la promotion de ce long métrage, affirmant à son propos, au journal Le Parisien que c'est «un film de femmes, uniquement avec des femmes. Il questionnera le rapport au pays d'origine et au pays d'accueil, l'enracinement, l'intégration».

Un film qui raconte comment trois soeurs «se déchirent lorsque l'une d'elles décide de raconter au théâtre la vie de leur père mourant».

À noter qu'aux cotés des comédiennes citées plus haut, on relèvera également au niveau du casting, les noms suivants: Hafsia Herzi, Rachid Djaidani (dans le rôle du père, NDLR), Faïza Guene, Fettouma Bouamari (dans le role de la mère, Ndlr), Manel Belkhelfa. De quoi parle le synopsis? Depuis trente ans, trois soeurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses soeurs une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution (le Hirak).

Apres Maïwenn qui s'était attaquée elle aussi au sujet de la filiation dans ADN en faisant le chemin du retour à Alger en plein Hirak, en voila une autre qui en profitera également pour insérer en arrière plan de son histoire psychologique tourmentée, des images du soulèvement populaire. À propos du sujet du film, la réalisatrice Yamina Benguigui aurait confié que «le déclic s'est opéré avec l'annonce de l'hospitalisation de son père dans un état grave». aussi, dans une note d'intention du film, la réalisatrice explique que la fratrie a grandi dans un no man's land qui n'était ni la France ni l'Algérie, à l'ombre d'un père combattant anonyme d'une guerre qu'il poursuivait malgré l'indépendance, pour que femme et enfants en France deviennent à tout prix des patriotes algériens.» Soeurs sera-t-il projeté en Algérie? Rien n'a été rapporté à ce propos pour l'instant...