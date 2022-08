Le personnage historique et religieux de Saint Augustin a sans cesse fasciné de nombreux chercheurs et inspiré de nombreux auteurs, les uns et les autres en quête d'une meilleure compréhension du message d'un homme qui a laissé son empreinte dans l'imaginaire de la Numidie. De toute une pléthore de publications et de documentaires, il ressort que la dimension énigmatique du sage et philosophe, excusez le pléonasme, que fut sans aucun doute Saint Augustin demeure telle quelle, malgré la qualité et l'authenticité des analyses et des décryptages qui lui sont consacrés, ici et là. C'est dans un tel contexte que l'ouvrage de Mahmoud Djedaiet, auteur et cinéaste assumé, constitue un moment intéressant dans l'approche des courants divers qui tentent de cerner le personnage dans toute sa lumière et sa pérennité. Intitulé Saint Augustin, fils de Thagaste et de Numidie, le livre de Mahmoud Djedaiet n'a rien d'un essai didactique ou d'une thèse empirique qui se fourvoie dans les dédales d'une mystique circonstanciée. Il s'agit plutôt d'un texte attrayant par sa simplicité autant que par sa modeste texture dont les images se dévouent et se dévoilent exactement comme s'il s'agissait d'une narration cinématographique. L'auteur s'efforce en effet de donner au lecteur un parcours simple et concis, conjuguant le récit biographique au souffle historique de la double épopée numide et romaine, au sortir de l'antiquité. Ce qui frappe, de prime abord, dans la démarche de Mahmoud Djedaiet, c'est cet attachement à une écriture fondée sur le concept cinématographique du découpage. Il faut dire que c'est là la rançon d'un projet encore plus attachant pour son auteur qui se démène pour parvenir à réaliser le film dont il rêve et pour lequel cet ouvrage est versé dans la somme des recherches innombrables menées à travers de multiples parcours. Djedaiet s'est acharné à réunir une somme de documents et d'écrits autour du grand personnage que fut Saint Augustin et cela lui a permis de baliser un pré-requis cinématographique, réalisé en 2001 an collaboration avec l'ENTV et présenté au colloque international d'Alger, la même année, sous le thème «Africanité et universalité de saint Augustin». Assurément, le défi est grand et le chemin a parcourir épineux mais la détermination de Mahmoud Djedaiet ne faiblit pas tant il se veut investi d'une foi ardente dans la consécration de l'éminente personnalité que fut Saint Augustin, consacré par des montagnes d'ouvrages et de correspondances pour la plupart en latin, la langue universelle de cette époque. «C'est un hommage à la mémoire d'un compatriote, fils de Thagaste et de Numidie, figure emblématique du dialogue et des civilisations. C'est également un devoir culturel, intellectuel et historique valable pour qui oeuvre par son âme, son art et sa plume en faveur du respect et de la dignité de l'autre, du pluralisme culturel, des droits et des valeurs humaines, de la justice, du dialogue entre les religions, de la paix» plaide Djedaiet qui espère rassembler les bonnes volontés et les moyens pour parachever son oeuvre et bâtir un moment exceptionnel le 13 novembre prochain, date de la naissance de Saint Augustin à Thagaste, l'actuelle. Et dans son ouvrage, il invite à un parcours initiatique sur la vie, l'oeuvre et la personnalité d'un philosophe exceptionnel consacré par son humanité, du haut de son promontoire à Hippone la Royale, devenue Bouna, Bône, puis Annaba, après avoir été la cité farniente des empereurs romains.

