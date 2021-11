L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a obtenu le prix littéraire francophone le plus convoité. Il s'agit du prix Goncourt qui échoit ainsi, à un écrivain africain. Chose très rare.

La deuxième surprise et qui constitue également, un fait rarissime, c'est que l'académie Goncourt a choisi de primer, cette année, un romancier méconnu du grand public et qui a édité son oeuvre dans une «petite» maison d'édition alors qu'habituellement, la majorité des écrivains choisis par le jury du Goncourt était publiée généralement par les grandes maisons d'édition françaises, principalement Gallimard, Le Seuil et Grasset.

Mohamed Mbougar Sarr est également l'un des plus jeunes récipiendaires du prix Goncourt puisqu'il n'a que 31 ans. Il succède à Henri Le Tellier, primé en 2020 pour son phénoménal roman intitulé «L'anomalie» qui a battu tous les records des ventes de romans en langue française depuis «L'amant» de Marguerite Duras, également récipiendaire du prix Goncourt, qui demeure, à ce jour, imbattable en ce qui concerne les ventes. Mohamed Mbougar Sarr a reçu le prix Goncourt pour son roman «La plus secrète mémoire des hommes». Les critiques, en évoquant ce dernier, ne tarissent pas d'éloge, décrivant un magistral roman d'apprentissage, une saisissante enquête sur les traces d'un mystérieux auteur menée par un jeune écrivain africain à Paris.

Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine

Qu'en est-il de la trame de ce saisissant roman qui a tant subjugué avant même qu'il ne reçoive le prix Goncourt?: «En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938: «Le Labyrinthe de l'inhumain». On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de Rimbaud nègre, depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah.

Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains: tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour, et s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à deux femmes: la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda... D'une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est, surtout, un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel». Écrivain flamboyant malgré son très jeune âge, Mohamed Mbougar Sarr a déjà été primé plusieurs fois.

Écrivain flamboyant malgré son jeune âge

Il a reçu le Grand Prix du roman métis et Prix du roman métis des lycéens en 2015 pour «Terre ceinte», le Prix Ahmadou-Kourouma en 2015 pour le même roman, le Prix du roman métis des lecteurs, le Prix littéraire de la Porte dorée et le Prix littérature monde en 2018 pour «Silence du choeur». Le roman pour lequel il vient d'être couronné par le prix Goncourt, à savoir «La plus secrète mémoire des hommes», a déjà obtenu le prix Transfuge du meilleur roman français 2021. Mohamed Mbougar Sarr est né le 20 juin 1990 à Dakar au Sénégal. Fils de médecin, il grandit au sein d'une famille nombreuse à Diourbel (Sénégal). Il fait ses études secondaires au prytanée militaire de Saint-Louis-du-Sénégal avant de s'installer en France où il s'inscrit en classes préparatoires au lycée Pierre-d'Ailly de Compiègne, puis à l'École des hautes études en sciences sociales (Ehess). Il a travaillé sur Léopold Sedar Senghor. Dès lors que sa verve littéraire devint frénétique, il n'hésita pas à abandonner ses études universitaires et sa thèse pour se consacrer entièrement à l'écriture de ses romans. Dans son premier roman intitulé «Terre ceinte», Mohamed Mbougar Sarr décrit la vie d'une petite ville sahélienne fictive mise sous la coupe de milices islamiques djihadistes. Ce roman a été primé au Salon du livre de Genève puis par le Grand Prix du roman métis de Saint-Denis-de-la-Réunion ainsi que par le Prix du roman métis des lycéens. C'est dire que le génie littéraire de Mohamed Mbougar Sarr n'a pas attendu la parution de son dernier roman pour exploser. Mohamed Mbougar Sarr reçoit la médaille de bronze dans la catégorie littérature aux Jeux de la Francophonie de 2017. Son deuxième roman porte pour tire: «Silence du choeur». Il décrit le quotidien de migrants africains en Sicile et il a également obtenu un prix. Il s'agit du Prix littérature monde du festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo et le Prix du roman métis des lecteurs de la ville de Saint-Denis en 2018.