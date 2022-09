Le regretté Tahar Oussedik est l'un des écrivains les plus prolifiques de sa génération. Il avait compris de manière précoce, qu'il fallait consacrer des livres à des personnalités et à des sujets d'une importance première car il s'agit de personnages ayant marqué l'histoire et la société dans laquelle il a vécu.

Des personnages exceptionnels, hommes et femmes que Tahar Oussedik a choisis pour les faire découvrir aux générations futures. Tahar Oussedik avait également eu le réflexe très intelligent d'écrire des biographique romancées.

Chose qui lui permettait d'être très souple dans ses récits et de s'octroyer une certaine, voire une grande, liberté dans l'écriture. Tahar Oussedik n'a jamais eu la prétention d'être historien. Il a été un écrivain-romancier. C'est sur cette base qu'il a consacré des livres à des

personnages extraordinaires comme Ahmed Oumeri, Fadhma NSoumer et Boubeghla. Tahar Oussedik était d'une modestie déconcertante à telle enseigne que ses interviews dans la presse étaient extrêmement rares. Il était humble car il appartenait à une génération entièrement pétrie de cette qualité.

Une génération qui considérait, tout naturellement, que s'auto-encenser, était quelque chose de très mal venue. Pourtant, Tahar Oussedik avait de quoi s'enorgueillir car tous ses livres étaient des succès en librairie. Depuis la date de leur publication à ce jour, l'ensemble de ses ouvrages n'a pas cessé de faire l'objet de nombreuses rééditions tant ils sont très demandés par les lecteurs. Et en dépit de leur réédition, ils sont aujourd'hui presque tous en rupture de stock.

La dernière fois que tous les livres de Tahar Oussedik ont été réédités, c'était sur initiative des Éditions Enag (Entreprise nationale des arts graphiques). Tahar Oussedik avait pour ainsi dire ce don de cibler des sujets qui allaient inéluctablement intéresser un maximum de lecteurs. Ceux ayant trait à l'histoire. Même quand il a décidé d'écrire sa propre biographie, Tahar Oussedik l'a appréhendée sous l'angle de la guerre d'indépendance. Son humilité l'a poussé à s'abstenir de mettre en exergue, sur la couverture du livre, qu'il s'agissait de sa propre biographie. Il s'est limité à mettre en avant son pseudonyme pendant la guerre d'indépendance, quand il militait dans les rangs du Mouvement national: Si Smail.

D'ailleurs, «Si Smail» est le titre de ce livre extrêmement émouvant et attrayant à lire. L'auteur y raconte sa vie depuis sa naissance. Des détails édifiants y sont cités.

Le lecteur devrait donc se pencher sur cet ouvrage de 140 pages pour mieux connaître l'un des écrivains que notre pays a enfantés.

Originaire de Aïn El Hammam, Tahar Oussedik a toutefois grandi à Sidi Naâmane (actuelle daïra de Draâ Ben Khedda) ainsi que dans d'autres villes algériennes. Puis quand il a commencé à travailler en tant qu'enseignant, il a également vécu dans d'autres villes comme Médéa. Tahar Oussedik a commencé à s'adonner avec passion et talent, à l'écriture de livres en 1981, après qu'il a pris sa retraite de l'Éducation nationale. Son premier livre publié est «Les poulains de la liberté», réédité plusieurs fois à l'instar de tous ses ouvrages.

Tahar Oussedik est aussi l'auteur de «Lalla Fadhma N'smoumer», «La Berbérie», «Oumeri», «Si Smaïl», «Insurrection en Algérie, 1871», «Des héroïnes algérienne dans l'histoire», «Apologues», «Le royaume de Koukou», «Contes populaires» et «Boubeghla, l'homme à la mule, le mouvement insurrectionnel de 1850 à 1854». Comme on peut le constater, Tahar Oussedik était très fasciné par l'histoire de la lutte du peuple algérien pour son indépendance. C'est cette histoire glorieuse qui a nourri les sujets de tous ses livres.

Tahar Oussedik qui est né en 1913, nous a quittés le 23 octobre 1994 à Alger. Il est parti dans l'anonymat tout comme il a vécu durant toute sa vie.