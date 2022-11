L'auteur Samir Bellal annonce la sortie de son livre, paru aux éditions El-Amel (Tizi-Ouzou). Un ouvrage intitulé «Rente, populisme et question économique en Algérie». Ce dernier est postfacé par le professeur Lahouari Addi. Ce livre reprend des thématiques développées par l'auteur dans des contributions publiées dans la presse écrite nationale entre 2010 et 2021. Dans un fichier qui nous est parvenu, l'auteur fait la présentation de son livre tout en évoquant son sommaire détaillé. Dans son texte de présentation l'auteur affirme en préambule: «Dans la trajectoire économique de l'Algérie indépendante, la période 1999-2020 est assurément celle des errements.

A défaut de se doter d'un projet économique crédible et ambitieux, ce que le boom des ressources rendait à portée de main, le pays s'est laissé emporter par une euphorie dépensière sans précédent. Résultat de la course aux dépenses: 1500 milliards de dollars ont été engloutis sans que le pays ne parvienne à se doter d'une base économique digne de ce nom, et d'une économie performante, et activement insérée dans la division internationale du travail.». Et d'ajouter: «Cet échec cuisant, car c'en est un, n'est pas sans interpeller même si, au fond, il semble s'inscrire dans le prolongement logique d'une expérience historique de développement qui, à chacune de ses haltes, a outrageusement révélé ses limites. En l'occurrence, la trajectoire économique de l'Algérie durant la période 1999- 2020 montre que, faute de projet économique réfléchi, le pays ne pouvait tirer profit du boom des ressources et que, en définitive, avoir de l'argent ne suffit pas pour construire une économie créatrice de richesses et d'emplois.»Samir Bellal souligne aussi que « Tout au long de la période 1999-2000, l'Algérie s'est donc contentée d'une gestion «naturelle» de la rente. Des ressources financières considérables ont ainsi été affectées à des emplois dont la finalité ultime a peu à voir avec l'objectif de la construction d'une économie productive. La disponibilité des ressources a favorisé le recours aux solutions de facilité, coûteuses et stériles, ce qui révèle une absence de maturité dans la conduite de la politique économique. En dépit des ajustements douloureux et des sacrifices énormes consentis durant la décennie 90, sacrifices ayant permis au pays de réunir les conditions objectives pour une reprise saine et durable de l'activité économique, les années 2000 ont vu tous les efforts de réforme dilapidés par un atavisme populiste dont les ressorts se sont progressivement substitués, à la faveur du boom pétrolier de 1999, aux mécanismes rationnels du marché. Conséquence ultime: l'Algérie de 2021 ressemble étrangement à celle de 1985» Et de préciser: « C'est de cette trajectoire singulière que nous nous proposons, tout au long de ce document, de parler. Fruit d'une participation soutenue au débat économique en Algérie durant ces dix dernières années, ce livre se présente comme un ensemble de réflexions sur les questions que l'actualité économique met régulièrement au-devant de la scène médiatique.

La première de ces questions est assurément celle qui a trait au statut de la rente dans le fonctionnement économique et social du pays. D'aucuns admettent aujourd'hui que la rente en elle-même n'est ni une malédiction, ni une bénédiction. Tout dépend en réalité de l'usage qui en est fait. Or, l'usage fait de la rente relève de choix fondamentalement politiques. Ce sont les choix politiques qui font de cette catégorie de revenus une malédiction ou une bénédiction.» Et de soutenir enfin l'idée que c'est dans les «années 1970, que l'Algérie a tenté de mobiliser les ressources que procurait la rente pétrolière pour industrialiser le pays, mais la tentative s'est soldée par un échec car, dans sa conception, le projet économique niait l'existence du marché. Le projet se proposait de développer le pays à l'abri et à l'encontre des lois objectives du marché.

L'échec fut cuisant. D'où l'ajustement structurel des années 1990.» L'auteur indique ainsi que « Le boom des années 2000 a favorisé le maintien d'une ouverture extérieure inconsidérée, tandis que, à l'échelle interne, les mécanismes de marché peinaient à s'imposer. Cette combinaison périlleuse, ouverture à l'extérieur et fermeture à l'intérieur, n'est sans doute pas étrangère à la situation actuelle: déclin de l'industrie, hausse du chômage, dépendance vis-à-vis de l'extérieur, etc. Pour s'en sortir économiquement, l'Algérie a manifestement besoin d'une politique de rupture avec la rente. Une telle politique nécessite une volonté politique forte de construire un consensus dont la finalité doit intégrer l'objectif de promouvoir les activités productives. Cela nécessite des arbitrages et des compromis qui, politiquement, ne sont pas sans présenter un coût, voire même un risque. Il en va par exemple ainsi de la nécessité de réhabiliter l'échange marchand en libéralisant les prix; de la gestion de la valeur de la monnaie nationale de façon à éviter la surévaluation, situation qui favorise l'importation et pénalise la production; de la protection qui doit être apportée à l'espace économique domestique; et ainsi de suite.» Et de conclure par ces mots: « Au risque de paraître vouloir faire du thème de la rente... une rente, il nous semble que la mission première de la communauté des économistes est, particulièrement dans le contexte qui est celui de l'Algérie, moins de construire des modèles formalisant des équilibres hypothétiques et virtuels que d'indiquer au décideur politique les voies à même de permettre de sortir du régime actuel. L'économiste se doit d'élaborer un antidote à l'intoxication pétrolière dont l'économie algérienne continue de subir les effets. Telle est la perspective dans laquelle s'inscrit résolument cet exercice d'analyse.».

Le livre est, en effe,t appuyé de plusieurs exemples comme arguments tels que précisés au niveau du sommaire. Et de se conclure par une postface qui pose la question suivante: « Qui de l'État ou de la société crée le marché?»