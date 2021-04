Huit mois après le décès de l'acteur, ses collègues et amis lui rendent un vibrant «Je suis Chadwick Boseman. Les gens m'appellent un acteur, je ne me qualifierai pas nécessairement d'acteur, je me qualifierai d'artiste.» Ainsi s'ouvre la première bande-annonce officielle de «Chadwick Boseman: Portrait of an Artist», film produit par Netflix et disponible en avril sur la plateforme pour rendre hommage à la star de «Black Panther», également activiste, décédée le 28 août dernier des suites d'un cancer du côlon. Cette production spéciale célébrera la vie et l'héritage de Chadwick Boseman, en offrant un regard intime sur son art singulier et sur les expériences qui ont influencé ses performances. Les amis et collègues de l'acteur y sont invités à partager leurs souvenirs. Parmi les personnes qui interviendront pour parler de l'art de «Chadwick Boseman ainsi que de son engagement en tant qu'artiste, citons Viola Davis, Glynn Turman et Taylour Paige, ses coéquipiers de film «Le Blues de Ma Rainey», ainsi que le réalisateur George C. Wolfe et le compositeur de musique Branford Marsalis. La partenaire dans «Black Panther», Danai Gurira, la chorégraphe Andile Nebulane, Aakomon Jones, réalisateur de «Get on Up», Tate Taylor, réalisateur de «42», ou encore les légendaires Denzel Washington et Spike Lee, qui a dirigé Chadwick Boseman dans le film «Da 5 Bloods»: «Frères de Sang», dresseront également un portrait du défunt artiste. devenu célèbre grâce à ses rôles dans «42, «Get on Up», «Marshall» et «Black Panther», Chadwick Boseman a été nommé aux Oscars à titre posthume cette année pour son rôle dans le drame de Netflix «Le Blues de Ma Rainey».