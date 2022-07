Le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA) a organisé, mercredi, une journée d'information à l'occasion de la parution du premier Dictionnaire national de la terminologie de la pêche et de l'aquaculture, en concomitance avec la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Lors de la présentation de la nouvelle publication au siège du Hcla, le président du Hcla, Salah Bélaïd, a précisé que ce dictionnaire était «le premier du genre au niveau national et arabe et le fruit des efforts communs consentis en un temps record entre les chercheurs du Hcla et les professionnels du secteur de la pêche». Cet ouvrage scientifique, qui comprend près de 3000 mots, constituera «un guide regroupant les termes utilisés par les professionnels du secteur, notamment ceux en relation avec les correspondances administratives dans le cadre des mêmes prérogatives», a-t-il poursuivi. Salah Belaïd a estimé, dans ce sens, que la publication de dictionnaires en coordination avec les différentes instances ministérielles est l'une des missions du Hcla qui veille à «renforcer l'utilisation de la langue arabe», appelant, à cet effet, les différents secteurs et instances à «la conjugaison des efforts pour réaliser de tels ouvrages scientifiques qui contribuent à la promotion et à l'utilisation de la langue arabe». Pour sa part, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a estimé, dans une allocution lue en son nom par le représentant du ministère, Farid Naït Djoudi, que « l'importance de la terminologie dans les domaines techniques et scientifiques va au-delà de son usage linguistique», soulignant que ce dictionnaire, à la réalisation duquel des professeurs et des chercheurs ont participé, contribuera à «faire face à tout amalgame en l'absence de concordance entre la signification des mots couramment utilisés et leurs connotations pour les spécialisations de la pêche et de l'aquaculture».

De son côté, la présidente des études au Hcla et coordinatrice du travail sur ce dictionnaire, Hanisa Kacehi, a estimé que cette publication «s'inscrit dans le cadre de la série de dictionnaires fonctionnels et des travaux lexicaux en termes scientifiques et techniques que le Hcla s'engage à développer». Il convient de noter que le dictionnaire fonctionnel de la terminologie de la pêche et de l'aquaculture contient un guide de codage, outre quatre domaines relatifs au secteur; tels que les termes techniques et administratifs, les machines et les navires de pêche, les professions, les activités et les organisations internationales et régionales, et des annexes relatives à la signalisation maritime et au dialecte algérien.